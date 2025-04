हैपेटाइटिस C, एक्यूट

रक्त की जाँच

डॉक्टर एक्यूट हैपेटाइटिस C के संक्रमण की संभावना जताते हैं, अगर

लोगों में एक्यूट हैपेटाइटिस के लक्षण दिखते हैं।

रक्त परीक्षण (लिवर टेस्ट) की रिपोर्ट में लिवर में सूजन (हैपेटाइटिस) होने का पता चलता है।

लोगों में हैपेटाइटिस C होने के जोखिम कारक दिखते हैं।

आमतौर पर, सबसे पहले रक्त परीक्षण करवाए जाते हैं, ऐसा यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं और उसमें कोई खराबी तो नहीं है (लिवर टेस्ट)। लिवर के परीक्षणों में लिवर एंज़ाइम और लिवर द्वारा बनाए जाने वाले अन्य पदार्थों के स्तर को मापना भी शामिल है।

यदि टेस्ट में लिवर की असामान्यताओं का पता चलता है, तो हैपेटाइटिस वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए अन्य रक्त परीक्षण किए जाते हैं। ये रक्त परीक्षण करवाने से कुछ खास तरह के वायरस (एंटीजन) के हिस्सों, वायरस से लड़ने के लिए शरीर द्वारा बनाई जाने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज और वायरस की आनुवंशिक सामग्री (RNA या DNA) की पहचान हो सकती है।

हैपेटाइटिस के अन्य कारणों की पता लगाने के लिए भी रक्त परीक्षण करवाए जाते हैं।

प्रयोगशाला परीक्षण हैपेटाइटिस पैनल

व्यक्ति के शरीर में हैपेटाइटिस C से लड़ने वाली एंटीबॉडीज होने का मतलब है कि वह पहले कभी हैपेटाइटिस C से संक्रमित हुआ था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह अभी भी संक्रमित हो। यदि व्यक्ति के शरीर में हैपेटाइटिस C से लड़ने वाली एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो हैपेटाइटिस C RNA की जांच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि उसे हाल ही में संक्रमण हुआ है या वह पहले कभी संक्रमित हुआ था। हैपेटाइटिस C से लड़ने वाली एंटीबॉडीज होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को हैपेटाइटिस C नहीं हो सकता। (इसके विपरीत, हैपेटाइटिस A और हैपेटाइटिस B से लड़ने वाली एंटीबॉडीज, भविष्य में इन वायरसों का संक्रमण होने से बचाती हैं।)