श्रवण क्षमता की क्षति

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders : श्रवण क्षमता में कमी और अन्य संप्रेषण विकारों, श्रवण क्षमता, संतुलन, स्वाद, गंध, आवाज़, भाषण और भाषा के कार्यों के विस्तार के बारे में जानकारी

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)—Noise and Hearing Loss Prevention: व्यावसायिक नियमों और मानकों, शोर नियंत्रण रणनीतियों और श्रवण सुरक्षात्मक डिवाइसेज, साथ ही साथ श्रवण क्षमता क्षति की रोकथाम के कार्यक्रमों, जोखिम कारकों और विशिष्ट उद्योगों और व्यवसायों के लिए जानकारी की समीक्षा करता है