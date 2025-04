श्रवण क्षमता क्षति का प्रबंधन

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: श्रवण क्षमता में कमी और अन्य संप्रेषण विकारों, श्रवण क्षमता, संतुलन, स्वाद, गंध, आवाज़, भाषण और भाषा के कार्यों के विस्तार के बारे में जानकारी