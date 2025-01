Bactéries le plus souvent responsables de la pneumonie communautaire :

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) est à l’origine de nombreuses hospitalisations chaque année aux États-Unis. Il y a environ 90 types de pneumocoques, mais seul un petit nombre d’entre eux sont responsables de la forme la plus grave de pneumonie. Une pneumonie à pneumocoque peut être très grave, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

Haemophilus influenzae cause des pneumonies qui peuvent survenir chez les adultes, mais qui sont plus fréquentes chez les enfants. Cependant, les infections de l’enfance sont devenues beaucoup moins courantes depuis que les enfants sont traditionnellement vaccinés contre H. influenzae. La pneumonie causée par H. influenzae est plus fréquente chez les adultes souffrant d’une maladie pulmonaire chronique sous-jacente, telle que bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et bronchectasie.

Chlamydophila pneumoniae est la deuxième cause la plus fréquente d’infections pulmonaires chez les personnes en bonne santé âgées de 5 à 35 ans. C. pneumoniae est fréquemment responsable d’épidémies d’infection respiratoire au sein des familles, dans les dortoirs d’étudiants et dans les camps d’entraînement militaire. Elle provoque une pneumonie qui est rarement grave et ne nécessite une hospitalisation que peu fréquemment. La pneumonie causée par Chlamydia psittaci (psittacose) est une infection rare causée par une souche différente de chlamydia qui touche les personnes qui gardent des oiseaux ou qui sont souvent exposées à des oiseaux.

Mycoplasma pneumoniae provoque une infection très similaire à celle qui est causée par C. pneumoniae. La pneumonie causée par M. pneumoniae est plus fréquente chez les enfants d’âge plus avancé et chez les adultes de moins de 40 ans, particulièrement chez ceux qui vivent dans des environnements encombrés tels que des écoles, des dortoirs scolaires et des casernes militaires. Bien que la maladie soit rarement sévère, les symptômes peuvent durer quelques semaines ou même des mois.

Legionella pneumophila cause une pneumonie et des symptômes pseudo-grippaux parfois appelés maladie du légionnaire. Elle représente environ 1 à 8 % de tous les cas de pneumonie. La bactérie Legionella vit dans l’eau ; les épidémies surviennent surtout dans les structures hôtelières et hospitalières, car la dissémination du micro-organisme passe par les climatiseurs ou les canalisations d’eau, telles que les douches. Aucun cas de contamination interhumaine directe n’a été signalé.

Staphylococcus aureus cause une pneumonie qui est résistante à certains types d’antibiotiques. Cette bactérie est connue comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline d’origine communautaire (SARM-C), et elle peut causer une pneumonie grave, principalement chez les jeunes adultes. Depuis l’an 2000, le nombre de cas de pneumonie communautaire provoquée par S. aureus a augmenté, mais cette infection reste rare.

Pseudomonas aeruginosa est une cause de pneumonie particulièrement fréquente chez les personnes atteintes de mucoviscidose et d’autres maladies pulmonaires, et chez celles dont le système immunitaire est déficient.