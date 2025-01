Polyarthrite rhumatoïde (PR)

Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde peuvent présenter :

Des symptômes relativement légers

Des poussées occasionnelles avec de longues périodes de rémission (au cours desquelles la maladie est inactive)

Une maladie sévère, à progression constante, pouvant être lente ou rapide

La polyarthrite rhumatoïde peut débuter brutalement, par l’inflammation simultanée de nombreuses articulations. Le plus souvent, elle commence de façon subtile, affectant progressivement différentes articulations. Cette inflammation est généralement symétrique et touche uniformément les articulations des deux côtés du corps. La polyarthrite rhumatoïde peut toucher n’importe quelle articulation, mais le plus souvent, les premières inflammations touchent les petites articulations qui suivent :

Mains

Poignets

Doigts

Pieds

Orteils

Les autres articulations couramment affectées incluent :

Genoux

Épaules

Coudes

Chevilles

Hanches

La polyarthrite rhumatoïde peut également affecter le cou. Le rachis lombaire et les articulations aux extrémités des doigts ne sont pas affectés.

Polyarthrite rhumatoïde précoce de la main MODÈLE 3D

Les articulations touchées sont généralement douloureuses et souvent raides, surtout le matin au lever (en général, cette raideur dure plus de 60 minutes) ou après une longue période d’inactivité. Certaines personnes perçoivent de la fatigue et de la faiblesse, en particulier dans la première partie de l’après-midi. La polyarthrite rhumatoïde peut causer une perte d’appétit avec une perte de poids et une légère fièvre.

Les articulations touchées sont souvent sensibles, chaudes et élargies en raison du gonflement des tissus mous qui recouvrent l’articulation (synovite) et parfois du liquide qui s’accumule dans l’articulation (liquide synovial). Les articulations peuvent se déformer rapidement. Les articulations peuvent se figer dans une position, de sorte qu’elles ne peuvent plus s’étendre ou se fléchir totalement. Les doigts ont tendance à se disloquer légèrement par rapport à leur position normale vers le petit doigt de chaque main, provoquant ainsi le déplacement des tendons, ou à développer d’autres déformations (voir déformation en col de cygne et déformation en boutonnière).

Lorsque les doigts sont anormalement fléchis

Le gonflement des poignets peut comprimer un nerf et entraîner un engourdissement ou des picotements en raison du syndrome du canal carpien.

Les kystes, qui peuvent se développer derrière les genoux touchés, peuvent se rompre et causer douleur et gonflement au niveau de la moitié inférieure des jambes. Près de 30 % des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde présentent des boules dures situées sous la peau (nodules rhumatoïdes), en général à proximité des zones de pression (comme l’arrière de l’avant-bras, près du coude).

Dans de rares cas, la polyarthrite rhumatoïde cause une inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite). La vascularite réduit l’irrigation des tissus et peut endommager les nerfs ou provoquer des plaies (ulcérations) sur les membres inférieurs. L’inflammation des membranes qui recouvrent les poumons (plèvre) ou de l’enveloppe entourant le cœur (péricarde), ou l’inflammation et la fibrose des poumons ou du cœur peut donner lieu à une douleur thoracique ou à un essoufflement. Certaines personnes développent un gonflement des ganglions lymphatiques (lymphadénopathie), un syndrome de Felty (faible numération des globules blancs et grossissement de la rate), un syndrome de Sjögren (sécheresse buccale et oculaire), un amincissement du blanc de l’œil (sclère) ou une rougeur ou une irritation des yeux résultant de l’inflammation (épisclérite).

La polyarthrite rhumatoïde peut également toucher la nuque et créer une instabilité osseuse et un risque accru de compression sur la moelle épinière. L’atteinte cervicale est fréquente dans la polyarthrite rhumatoïde active de longue date et provoque généralement des céphalées, des douleurs et une raideur, parfois accompagnées d’une douleur irradiant le long des bras ou des jambes.

Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde présentent un risque accru de maladie des artères coronaires et de maladie osseuse précoces, telles que l’ostéopénie et l’ostéoporose.