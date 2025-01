La rhinite allergique est provoquée par une réaction du système immunitaire de l’organisme à un agent ambiant déclencheur. Les déclencheurs les plus fréquents comprennent les poussières, les moisissures, les pollens, les plantes, les arbres et les animaux. Les allergies saisonnières et les allergies perannuelles peuvent provoquer une rhinite allergique.

Les symptômes de la rhinite allergique sont l’éternuement, les écoulements et l’obstruction nasale, le prurit et le larmoiement des yeux. Les personnes peuvent présenter des céphalées et un gonflement des paupières, et peuvent également tousser et éternuer.

Les médecins peuvent faire le diagnostic de rhinite allergique en fonction des antécédents des symptômes. Souvent, les personnes présentent des antécédents familiaux d’allergies. Des informations plus détaillées peuvent être obtenues par des analyses de sang ou des tests cutanés.

Rhinite allergique Image

Les traitements suivants peuvent permettre d’éviter les symptômes de la rhinite allergique ou les traiter :

Éviter la substance qui déclenche l’allergie prévient les symptômes, mais n’est souvent pas possible.

Les corticoïdes locaux en pulvérisation nasale diminuent l’inflammation nasale liée à de nombreuses causes et sont relativement sûrs pour des traitements à long terme.

Les antihistaminiques bloquent la réaction allergique et donc les symptômes. Les antihistaminiques plus anciens assèchent les muqueuses du nez, mais nombre d’entre eux provoquent aussi une somnolence et d’autres troubles, en particulier chez les personnes âgées. Certains des antihistaminiques les plus récents nécessitent une prescription médicale, mais ils n’ont pas autant d’effets secondaires.

Irriguer le nez avec une solution saline avec un flacon compressible ou une seringue à poire (irrigation nasale) ou utiliser un pulvérisateur de solution saline peuvent contribuer à soulager les symptômes.

Les injections de désensibilisation contenant de petites quantités de la substance qui déclenche l’allergie (appelées immunothérapie de désensibilisation, ou parfois injections de petites doses d’allergènes) aident à construire une tolérance à long terme à des agents environnementaux déclencheurs spécifiques, mais elles peuvent nécessiter des mois, voire des années, avant d’être complètement efficaces.

Les antibiotiques ne soulagent pas les symptômes de la rhinite allergique.