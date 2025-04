Arthrite infectieuse d’une articulation artificielle

Analyse et culture du liquide articulaire

Radiographie et, potentiellement, scintigraphie osseuse ou scintigraphie aux leucocytes marqués

Les médecins basent leur diagnostic d’une articulation artificielle infectée sur les symptômes, un examen et les résultats d’une combinaison d’analyses.

Les médecins examinent l’articulation artificielle pour constater si un tractus sinusal s’est développé. Un tractus sinusal est une voie anormale partant de l’articulation et débouchant sur la peau, qui peut se développer en cas d’infection.

Les médecins prélèvent un échantillon de liquide articulaire avec une aiguille (ponction articulaire). Ils le font examiner dans un laboratoire afin de déterminer si le nombre de globules blancs a augmenté et le font analyser pour savoir s’il contient des bactéries et d’autres organismes. Dans le laboratoire, les bactéries à l’origine de l’infection sont mises en culture et identifiées.

Les médecins effectuent généralement des radiographies pour savoir si l’articulation artificielle s’est desserrée ou si de l’os nouveau a commencé à se former. Il est également possible d’effectuer une scintigraphie osseuse (images de l’os prises après l’injection de technétium radioactif) ou une scintigraphie aux leucocytes marqués (images prises après l’injection de globules blancs marqués à l’indium radioactif dans une veine).

Si d’autres analyses n’ont pas permis d’exclure l’infection, les médecins prélèvent des tissus autour de l’articulation artificielle lors d’une intervention chirurgicale et l’envoient au laboratoire pour mise en culture et analyse.