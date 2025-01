Examens des maladies musculosquelettiques

La tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) apportent des détails bien plus précis que les radiographies simples et sont employées pour préciser l’étendue et la localisation exacte de la lésion. Ces examens peuvent également être utilisés pour détecter des fractures qui ne sont pas visibles sur les radiographies.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) Image

Imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou Image Image fournie par le Dr Jon A Jacobson.

L’IRM est surtout utile pour étudier les muscles, les ligaments et les tendons. L’IRM peut être utilisée si on considère que la cause de la douleur est un problème grave des tissus mous (par exemple, une rupture d’un ligament ou d’un tendon important ou une lésion des structures importantes à l’intérieur de l’articulation du genou).

La TDM est utile dans les cas où l’IRM est non disponible ou déconseillée. La TDM expose à des rayonnements ionisants (voir Risques associés au rayonnement en imagerie médicale). La TDM permet d’obtenir les meilleures images de l’os par rapport aux autres structures. Toutefois, l’IRM est plus efficace que la TDM pour révéler certaines anomalies osseuses, telles que les petites fractures de la hanche et du bassin. Le temps nécessaire pour réaliser une TDM est inférieur à celui nécessaire pour réaliser une IRM. Cette dernière est plus coûteuse que la TDM et, à l’exception des appareils semi-ouverts, de nombreuses personnes souffrent de claustrophobie à l’intérieur de l’appareil d’IRM.