Dans le trouble cyclothymique, des épisodes d’exaltation (hypomanie) relativement courts et légers alternent avec des épisodes de tristesse (dépression) courts et légers.

Le trouble cyclothymique ressemble au trouble bipolaire, mais il est moins grave. Les épisodes d’exaltation et de tristesse sont moins intenses, ne durent en général que quelques jours et reviennent assez souvent, à intervalles irréguliers. Ce trouble peut se transformer en trouble bipolaire ou se poursuivre sous forme d’instabilité émotive extrême.

Chez les personnes atteintes de trouble cyclothymique, l’énergie des épisodes d’exaltation peut contribuer au succès dans les affaires, à ses qualités de leader, à sa réussite et à sa créativité artistique. Cependant, l’exaltation ou la dépression excessives ou la fluctuation des humeurs peuvent également entraîner des résultats scolaires et professionnels irréguliers, des changements de résidence fréquents, des ruptures amoureuses ou des échecs conjugaux à répétition, ainsi que des troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres substances.

Les médecins diagnostiquent le trouble cyclothymique sur la base d’un tableau symptomatologique particulier de santé mentale.

(Voir aussi Présentation des troubles de l’humeur.)

Traitement du trouble cyclothymique Formation et soutien

Parfois, médicaments qui stabilisent l’humeur Les personnes atteintes de trouble cyclothymique doivent apprendre à vivre avec les inclinaisons extrêmes de leur tempérament. Il n’est, cependant, pas facile de vivre avec un trouble cyclothymique car les relations interpersonnelles sont souvent houleuses. Le fait de prendre un travail aux horaires flexibles ou, pour les personnes ayant des penchants artistiques, de poursuivre une carrière artistique peut faciliter les choses. Un médicament qui stabilise l’humeur (tel que le lithium ou un anticonvulsivant) peut être administré si le trouble cyclothymique entraîne des difficultés de fonctionnement. L’anticonvulsivant divalproate est parfois mieux toléré que le lithium. On ne se sert pas des antidépresseurs pour le trouble cyclothymique, à moins que la dépression soit sévère et qu’elle soit installée depuis longtemps, car ils peuvent induire un passage rapide d’une humeur à une autre (cycles rapides). Les groupes de soutien peuvent être utiles en ce qu’ils offrent une tribune où partager des expériences et des sentiments communs.