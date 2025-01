Analyses de laboratoire

Biopsie de la moelle osseuse

Radiographie ou d’autres examens par imagerie (imagerie par résonance magnétique et tomographie par émission de positons associée à la tomodensitométrie)

Le myélome multiple peut être découvert avant même que les personnes ne développent des symptômes, lorsque des examens biologiques réalisés pour d’autres raisons montrent un taux élevé de protéines dans le sang ou les urines, ou lorsqu’une radiographie réalisée pour d’autres raisons montre des zones spécifiques de perte de densité osseuse. Cette perte osseuse peut être diffuse ou, plus souvent, être restreinte à des zones isolées au niveau des os.

Le myélome multiple peut parfois être évoqué devant des symptômes tels que des douleurs dorsales ou d’autres douleurs osseuses, une asthénie, une fièvre et des ecchymoses. Des analyses de sang peuvent aussi mettre en évidence une anémie, une diminution des globules blancs ou des plaquettes, ou encore une insuffisance rénale.

L’électrophorèse et l’immunofixation des protéines sériques et urinaires sont les analyses de laboratoire les plus utiles. Ces examens mettent en évidence la surabondance d’un seul type d’anticorps monoclonal que l’on retrouve chez la plupart des personnes atteintes de myélome multiple. On mesure également le taux des différents types d’anticorps, en particulier les IgG et les IgA. Les myélomes multiples à IgM, IgD et en particulier IgE sont extrêmement rares. Le taux de calcium dans le sang est également mesuré.

Les urines des 24 heures sont analysées pour mesurer la quantité et le type de protéines présentes. On retrouve ainsi des protéines de Bence Jones qui représentent une partie de l’anticorps monoclonal, dans les urines chez la moitié des personnes atteintes de myélome multiple.

Une ponction et une biopsie de moelle osseuse sont pratiquées pour confirmer le diagnostic. Chez les personnes atteintes d’un myélome multiple, les échantillons de moelle osseuse présentent un grand nombre de plasmocytes anormaux disposés en feuillets ou en amas. Les cellules prises isolément peuvent également avoir un aspect anormal.

En outre, d’autres analyses de sang sont utiles pour déterminer l’état d’avancée du myélome multiple (classification). Certains changements du taux sanguin de protéines particulières (par exemple, des taux élevés de bêta-2 microglobuline et un taux réduit d’albumine) au moment du diagnostic indiquent généralement un mauvais pronostic et peuvent influencer les décisions thérapeutiques. En outre, des anomalies chromosomiques spécifiques et des taux de lactate déshydrogénase sérique élevés sont indicateurs d’une survie réduite.

Même si les observations radiographiques suggèrent le diagnostic, des examens d’imagerie supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quels os sont atteints. Des radiographies du corps entier (série squelettique) sont généralement réalisées. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomographie par émission de positons (TEP) associée à la tomodensitométrie (TDM) peut aussi être réalisée pour examiner les sites spécifiques de douleur osseuse.