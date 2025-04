Introduction au chapitre Mort et mourir

George Washington University School of Medicine and Health Sciences;

L’approche des soins de fin de vie varie considérablement dans le monde et est influencée par des considérations médicales, culturelles, sociales et juridiques. Discuter des issues possibles d’une maladie, dont l’agonie et la mort, est une composante fondamentale de la démarche de soin. Dans ce type d’entretien, médecins et patients n’utilisent pas tous le même langage et ne sont pas tous aussi à l’aise pour aborder de tels sujets.

Les personnes sont également plus ou moins à l’aise concernant la quantité d’informations et la participation souhaitée dans la prise de décision. D’une manière générale, les personnes gravement malades et leurs proches doivent s’efforcer de comprendre leur situation et son évolution probable, ainsi que les options pour mener leur vie avec leurs handicaps particuliers et leur situation familiale.

Les personnes doivent exprimer leurs préférences de traitement et de soutien familial. Ces préférences sont connues sous le nom de directives anticipées. Les personnes qui refusent de parler de leurs préférences de soins pour la fin de leur vie avec leur famille et leur médecin doivent comprendre qu’elles risquent de recevoir certains traitements (par exemple une chimiothérapie ou une intervention chirurgicale) ou de se trouver dans des situations (être hospitalisées, ou dans un centre de soins) qu’elles n’auraient pas souhaitées.