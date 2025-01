Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

La démence est un déclin lent et progressif des fonctions cognitives avec une altération du système mnésique, de la pensée, du jugement et de l’apprentissage.

En général, les symptômes comprennent la perte de mémoire, des problèmes dans l’utilisation du langage et dans la réalisation d’activités, des modifications de la personnalité, une désorientation et un comportement inopportun ou perturbateur.

La progression des symptômes rend les personnes totalement dépendantes des autres.

Les médecins établissent le diagnostic d’après les symptômes et les résultats d’un examen clinique et des tests de l’état mental.

Les analyses de sang et l’imagerie sont utilisées pour déterminer la cause.

Le traitement se concentre sur le maintien de la fonction cognitive aussi longtemps que possible et sur l’aide à la personne qui décline.

(Voir aussi Présentation du syndrome confusionnel et de la démence.)

La démence survient principalement chez les personnes de plus de 65 ans. La démence, particulièrement le comportement perturbateur qui l’accompagne souvent, est la raison de plus de 50 % des admissions dans des maisons de santé. Cependant, la démence est un trouble et ne fait pas partie du vieillissement normal. La plupart des personnes de plus de 100 ans ne présentent pas de démence.

La démence se distingue du syndrome confusionnel, qui est caractérisé par une incapacité à prêter attention, une désorientation, une incapacité à penser clairement et des fluctuations du niveau de vigilance.

La démence perturbe principalement la mémoire, alors que le syndrome confusionnel touche principalement l’attention.

La démence commence généralement de manière progressive et ne présente pas de point de départ précis. Le syndrome confusionnel commence de manière subite et présente généralement un point de départ précis.

Les modifications du cerveau liées à l’âge (également appelées atteintes de la mémoire associées à l’âge) entraînent un déclin de la mémoire à court terme et un ralentissement de la capacité d’apprentissage. Les souvenirs reviennent plus lentement. Ces changements, contrairement à la démence, surviennent normalement lorsque les personnes vieillissent et n’ont pas d’influence sur le fonctionnement et la réalisation de tâches quotidiennes. Cette perte de mémoire chez les personnes âgées n’est pas nécessairement un signe précoce de démence ou de maladie d’Alzheimer. Toutefois, les symptômes les plus précoces de démence sont très similaires.

Les troubles cognitifs légers provoquent une plus grande perte de mémoire que l’atteinte mnésique liée au vieillissement. Ils peuvent également réduire la capacité de la parole, de la pensée et du bon jugement. Cependant, comme la plainte mnésique liée au vieillissement, ils n’affectent pas la capacité à fonctionner ou réaliser des tâches quotidiennes. Plus de la moitié des personnes présentant un trouble cognitif léger développent une démence dans les 3 ans.

Le déclin cognitif subjectif fait référence à un déclin continu de la fonction mentale que la personne affectée remarque, mais qui n’est pas identifié par des tests normalisés d’évaluation du déficit cognitif léger. Les personnes présentant un déclin cognitif subjectif obtiennent des résultats normaux lors de ces examens. Cependant, ces personnes sont plus susceptibles de développer un déficit cognitif léger et une démence.

La démence est une détérioration bien plus grave des fonctions cognitives qui s’aggrave avec le temps. Au cours du vieillissement normal, certaines personnes perdent des objets ou oublient des détails, mais en cas de démence l’oubli porte sur les événements dans leur totalité. Les personnes qui souffrent de troubles cognitifs ont des difficultés dans les activités de la vie courante, comme conduire, cuisiner ou gérer leur argent.

La démence à évolution rapide désigne un groupe de démences qui progressent plus rapidement que les autres démences, généralement en 1 à 2 ans. Le symptôme précoce le plus évident de ces démences est la diminution rapide de la fonction cognitive. Une perte de mémoire survient. Les personnes ont des difficultés à utiliser le langage. Elles ont également des difficultés à planifier, résoudre des problèmes, réaliser des tâches complexes (comme gérer un compte bancaire) et faire preuve de bon sens (fonction exécutive).

Les autres symptômes des démences à évolution rapide comprennent un comportement perturbateur, des changements de personnalité, des troubles de l’humeur, une psychose, des troubles du sommeil et des difficultés à marcher. Les niveaux de vigilance et de conscience peuvent être altérés. Les membres peuvent trembler et/ou s’agiter involontairement. La cause la plus fréquente de démence à évolution rapide est une maladie à prions. D’autres causes fréquentes comprennent l’encéphalite auto-immune et paranéoplasique. Parfois, d’autres types de démences évoluent plus rapidement que la normale, notamment certains cas de maladie d’Alzheimer, de démence à corps de Lewy, de démence fronto-temporale et de démence due à des causes potentiellement réversibles.

La dépression peut ressembler à la démence, particulièrement chez les personnes âgées, mais les deux peuvent souvent être différenciées. Par exemple, une personne dépressive peut manger et dormir peu. Cependant, une personne présentant une démence en général mange et dort normalement jusqu’à un stade avancé de la maladie. La personne dépressive peut se plaindre amèrement de sa perte de mémoire, mais oublie rarement les événements actuels importants ou les questions personnelles. En revanche, la personne présentant une démence perçoit mal ses défaillances mentales et nie souvent la perte de mémoire. De plus, les personnes dépressives retrouvent une fonction cognitive une fois la dépression traitée. Cependant, beaucoup de personnes présentent une dépression et une démence. Chez ces personnes, le traitement peut améliorer la dépression, mais ne rétablit pas complètement les fonctions cognitives.

Pour certains types de démences (comme la maladie d’Alzheimer), le niveau d’acétylcholine dans le cerveau est faible. L’acétylcholine est un messager chimique (appelé neurotransmetteur) qui aide les cellules nerveuses à communiquer entre elles. L’acétylcholine aide la mémoire, l’apprentissage et la concentration ainsi que le contrôle du fonctionnement de nombreux organes. D’autres changements se produisent dans le cerveau, mais leurs causes et résultats quant à la démence sont incertains.

Le saviez-vous ?

Symptômes de la démence Progression des symptômes de démence Dans les démences, les fonctions cognitives se détériorent sur une période allant de 2 à 10 ans en moyenne. Toutefois, la démence évolue de façon variable en fonction de sa cause : En cas de démence vasculaire (souvent provoquée par des AVC), les symptômes évoluent par à-coups avec des aggravations soudaines lors de chaque nouvel accident vasculaire et une certaine amélioration dans l’intervalle.

Dans la maladie d’Alzheimer ou la démence à corps de Lewy, les symptômes ont tendance à s’aggraver de manière plus régulière.

Dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie progresse rapidement et continuellement. La vitesse d’évolution varie d’un individu à l’autre. L’évolution dans les années précédentes permet d’estimer le pronostic pour les années à venir. Les symptômes peuvent s’aggraver lorsque les personnes atteintes de démence sont placées en maisons de santé, ou dans d’autres structures de soins, du fait des difficultés d’adaptation aux nouvelles règles et aux changements d’habitudes rencontrés par ces personnes. Certains problèmes, tels que douleurs, dyspnée, rétention d’urine et constipation peuvent déclencher un syndrome confusionnel avec une aggravation rapide de la confusion chez les personnes atteintes de démence. Une fois ces troubles traités, les personnes reviennent à leur état antérieur. Symptômes généraux de la démence Les symptômes de la plupart des démences sont identiques. Généralement, la démence provoque : Perte de mémoire

Problèmes dans l’utilisation du langage

Changements de personnalité

Désorientation

Problèmes dans la résolution de tâches de la vie quotidienne

Comportement inapproprié ou perturbateur Le classement des symptômes en symptômes précoces, intermédiaires ou tardifs, aide les personnes touchées, les membres de la famille ou les autres soignants à savoir à quoi s’attendre, même si le moment de leur apparition varie. Les changements de personnalité et le comportement perturbateur (troubles du comportement) peuvent se développer tôt ou tard. Certaines personnes présentant une démence ont des convulsions, ce qui peut également se produire à tout moment de la maladie. Symptômes précoces de la démence Les symptômes précoces de la démence ont tendance à être légers. La démence peut ne pas être identifiée précocement, car elle évolue et s’aggrave lentement. L’une des premières fonctions mentales à se détériorer notablement est : La mémoire, particulièrement pour des événements récents Les personnes présentant une démence ont également en général de plus en plus de difficultés à : Rechercher et utiliser le mot juste

Comprendre le langage

Penser de façon abstraite, comme lors du travail avec les chiffres

Accomplir des tâches quotidiennes, comme trouver leur chemin et se souvenir où elles rangent les choses

Faire preuve de bon jugement Les émotions peuvent être changeantes, imprévisibles, avec des variations rapides entre la joie et la tristesse. Les changements de la personnalité sont également fréquents. Les membres de la famille peuvent remarquer un comportement inhabituel. Certaines personnes qui souffrent de démence parviennent à bien dissimuler leur incapacité. Elles suivent des activités de routine établies à la maison et évitent les activités complexes, comme faire les comptes, la lecture et le travail. Celles qui ne modifient pas leur vie deviennent frustrées par l’impossibilité d’accomplir les activités quotidiennes. Elles peuvent oublier de faire des choses importantes ou les faire de façon incorrecte. Par exemple, elles peuvent oublier de payer les factures ou d’éteindre les lumières ou la cuisinière. Tôt dans la démence, les personnes peuvent être capables de conduire, mais elles peuvent être confuses dans une circulation encombrée et se perdre plus facilement. Symptômes intermédiaires de la démence Étant donné que la démence s’aggrave, les problèmes existants s’aggravent et s’étendent, rendant ce qui suit difficile ou impossible : Difficulté à apprendre de nouvelles informations et à s’en souvenir

Difficulté parfois à se souvenir d’événements

Difficulté à réaliser des tâches quotidiennes, comme se laver, manger, s’habiller et aller aux toilettes

Reconnaître des personnes et des objets

Garder la notion du temps et savoir où elles sont

Comprendre ce qu’elles voient et entendent (menant à la confusion)

Contrôler leur comportement Les personnes se perdent souvent. Elles sont incapables de trouver leurs propres chambres ou salles de bain. Elles peuvent marcher, mais sont plus susceptibles de tomber. Chez environ 10 % des personnes, cette confusion entraîne des symptômes de psychose, tels que des hallucinations, des délires (fausses croyances impliquant généralement une fausse interprétation des perceptions ou des expériences) ou une paranoïa (sentiment non justifié de persécution). Au fur et à mesure de la progression de la démence, la conduite devient de plus en plus difficile, car elle demande une prise de décisions rapide et une coordination de nombreuses compétences manuelles. Les personnes ne peuvent pas se souvenir où elles sont. Les traits de personnalité peuvent devenir plus tranchés. Les personnes qui étaient toujours préoccupées par l’argent en deviennent obsédées. Les personnes qui étaient souvent inquiètes le sont constamment. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, égoïstes, inflexibles ou se mettent plus facilement en colère. D’autres deviennent plus passives, éteintes, dépressives, indécises ou effacées. Si des changements dans leur personnalité ou fonction cognitive sont mentionnés, les personnes présentant une démence peuvent devenir hostiles ou agitées. Le sommeil est souvent altéré. La plupart des personnes présentant une démence dorment suffisamment longtemps, mais ont un sommeil profond moins long. Elles peuvent donc devenir plus agitées la nuit. Elles peuvent également éprouver des difficultés à s’endormir ou à rester endormi. Si les personnes ne font pas assez d’exercice ou ne participent pas à de nombreuses activités, elles peuvent dormir trop pendant la journée. Elles ne dorment donc pas bien la nuit. Troubles du comportement dans la démence Étant donné que les personnes sont moins capables de contrôler leur comportement, elles agissent parfois de façon inappropriée ou perturbatrice (par exemple, en criant, en lançant des objets, en frappant ou en déambulant). Ces actions sont appelées troubles du comportement. De nombreux effets de la démence contribuent à ces actions : Puisque les personnes atteintes de démence ont oublié les règles de savoir-vivre, elles peuvent agir en société de façon inappropriée. Lorsqu’il fait chaud, elles peuvent se déshabiller en public. Lorsqu’elles ont des pulsions sexuelles, elles peuvent se masturber en public, utiliser un mauvais registre de langue ou un langage obscène, ou faire des propositions sexuelles.

Comme elles ont des difficultés à comprendre ce qu’elles voient, ce qu’elles entendent et elles peuvent interpréter les aides extérieures comme une menace ou une critique. Par exemple, lorsqu’une personne essaye de les aider à se déshabiller, elles peuvent l’interpréter comme une attaque et essayer de se protéger, parfois en tapant.

Dans la mesure où leur mémoire à court terme est altérée, ces personnes peuvent ne pas se souvenir ce qu’elles ont dit ou fait. Elles répètent les questions et les conversations, demandent une attention constante ou réclament des choses (comme les repas) qui ont déjà eu lieu. Elles peuvent s’agiter et se mettre en colère lorsqu’elles n’obtiennent pas ce qu’elles demandent.

Ne pouvant exprimer leurs besoins clairement, voire pas du tout, elles peuvent hurler pour exprimer leur douleur ou déambuler lorsqu’elles sont seules ou effrayées. Elles peuvent déambuler, hurler ou appeler lorsqu’elles ne peuvent pas dormir. Un comportement particulier est considéré comme perturbateur selon de nombreux facteurs, comme la tolérance du soignant et la situation que vit la personne présentant une démence. Si la personne vit dans un environnement sûr (avec des verrous et des alarmes sur toutes les portes et tous les portails), la déambulation peut être tolérable. Cependant, si la personne vit dans une maison de retraite ou un hôpital, la déambulation peut être intolérable, car elle perturbe les autres résidents ou interfère avec le fonctionnement de l’établissement. Les soignants peuvent tolérer les comportements perturbateurs plus facilement pendant la journée que le soir. Symptômes tardifs (sévères) de la démence À un stade avancé, les personnes qui présentent une démence ne peuvent plus suivre une conversation ou parler. La mémoire des événements récents ou passés est totalement perdue. Les personnes peuvent ne pas reconnaître les membres de la famille proche ou même leur propre visage dans un miroir. Lorsqu’une démence est avancée, la capacité du cerveau à fonctionner est presque totalement détruite. Une démence avancée interfère avec le contrôle des muscles. Les personnes ne peuvent pas marcher, se nourrir, ou réaliser des tâches quotidiennes. Elles deviennent totalement dépendantes des autres et même incapables de sortir du lit. À un stade évolué, elles peuvent éprouver des difficultés à avaler les aliments sans s’étouffer. Ces problèmes augmentent le risque de dénutrition, de pneumonie (souvent due à l’inhalation de sécrétions ou de particules par la bouche) et d’escarres (car elles ne peuvent pas bouger). Le décès est souvent secondaire à une infection, telle qu’une pneumonie.

Diagnostic de la démence Examen clinique

Examen de l’état mental

Parfois un examen neuropsychologique

Des analyses de sang et des examens d’imagerie pour écarter certaines causes La perte de la mémoire est en général le premier signe de démence observé par les membres de la famille ou par les médecins. Antécédents médicaux Les médecins et le personnel soignant peuvent généralement diagnostiquer la démence au travers d’une série de questions posées à la personne et aux membres de sa famille : Quel est l’âge de la personne ?

Est-ce que tout autre membre de la famille présente une démence ou d’autres types de troubles mentaux (antécédents familiaux) ?

Quand et comment les symptômes ont-ils démarré ?

Quelle est la rapidité d’aggravation des symptômes ?

Comment la personne a-t-elle changé (par exemple, la personne a-t-elle abandonné des hobbies et des activités) ?

Quelles autres pathologies la personne présente-t-elle ?

Quels médicaments la personne prend-elle (car certains médicaments peuvent provoquer des symptômes de démence) ?

Est-ce que la personne est déprimée ou triste, particulièrement si la personne est âgée ? Examen de la fonction cognitive La personne passe également un test de l’état mental, composé de questions et tâches simples, comme nommer des objets, se souvenir de courtes listes, écrire des phrases et recopier des formes. Pour tester la mémoire, les médecins peuvent lire une liste de trois objets, attendre 5 minutes, puis demander à la personne de les énumérer. Généralement, les personnes atteintes de démence ne s’en souviennent pas. Un test neuropsychologique, qui est plus détaillé, est parfois nécessaire pour déterminer le degré de déficience ou pour déterminer si la personne souffre d’un véritable déclin mental. Cet examen analyse l’ensemble des fonctions cognitives, dont l’humeur, et dure en général de 1 à 3 heures. Cet examen aide les médecins à distinguer la démence du trouble de la mémoire lié au vieillissement, du trouble cognitif léger et de la dépression. Avec des informations sur les symptômes de la personne et les antécédents familiaux et les résultats des examens de l’état mental, les médecins peuvent en général diagnostiquer une démence. En fonction de ces informations, les médecins peuvent également généralement écarter le syndrome confusionnel comme cause des symptômes (voir le tableau Comparaison du syndrome confusionnel et de la démence). C’est une étape essentielle, car le syndrome confusionnel, contrairement à la démence, peut être corrigé s’il est rapidement traité. Les résultats qui indiquent la démence sont : Les personnes ont des problèmes de pensée et de comportement qui interfèrent avec la réalisation de tâches quotidiennes.

Ces problèmes se sont progressivement aggravés, en rendant de plus en plus difficile la réalisation de tâches quotidiennes.

Les personnes ne présentent pas de syndrome confusionnel ou de troubles psychiatriques qui pourraient provoquer les problèmes. En outre, les personnes ont au moins deux des difficultés suivantes : Difficulté à apprendre de nouvelles informations et à s’en souvenir

Difficulté à parler

Difficulté à comprendre où sont les objets dans l’espace, à reconnaître les objets et les visages, et à comprendre comment les parties d’un tout sont reliées les unes aux autres

Difficultés à planifier, résoudre des problèmes, réaliser des tâches complexes (comme gérer un compte bancaire) et faire preuve de bon sens (fonction exécutive)

Des changements de personnalité, de comportement ou d’attitude Examen clinique Un examen clinique, incluant un examen neurologique, est habituellement réalisé pour déterminer la présence éventuelle d’autres troubles. Les médecins recherchent les affections curables pouvant provoquer ou contribuer à la démence, ou susceptibles d’être prises à tort pour la démence. Les médecins déterminent également si des troubles physiques ou psychiatriques non associés (comme la schizophrénie) sont également présents, car leur traitement permet d’améliorer l’état général des personnes présentant une démence. Autres tests Des analyses de sang sont effectuées. Ils comprennent en général des mesures de taux sanguins d’hormones thyroïdiennes pour vérifier les troubles de la thyroïde et les taux de vitamine B12 à la recherche de toute déficience. Si les médecins suspectent que la cause de la démence est une infection affectant le cerveau (comme la neurosyphilis), une maladie auto-immune ou une maladie à prions, une ponction lombaire (rachicentèse) est effectuée. Une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) sont réalisées au cours de l’évaluation initiale de la démence. Ces examens d’imagerie peuvent identifier des anomalies susceptibles de provoquer une démence (comme une tumeur cérébrale, une hydrocéphalie à pression normale, un hématome sous-dural et un AVC). Une tomographie par émission de positons (TEP) ou une TDM par émission monophotonique (SPECT) est parfois réalisée pour aider les médecins à identifier les différents types de démence, comme la maladie d’Alzheimer, la démence fronto-temporale et la maladie à corps de Lewy. Ces examens d’imagerie utilisent des substances radioactives pour produire des images. Cependant, la cause de la démence ne peut parfois être définitivement confirmée que lorsqu’un prélèvement de tissu cérébral est réalisé et examiné par microscope. Cette procédure est parfois réalisée après le décès, lors d’une autopsie.