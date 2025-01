Mise en culture et examen d’un échantillon de tissu ou de liquide.

Pour diagnostiquer une cryptococcose, le médecin prélève des échantillons de tissus et de liquides organiques, tels que liquide céphalo-rachidien, expectorations, urine et sang, afin de les mettre en culture et de les examiner. Une ponction lombaire (rachicentèse) est effectuée pour prélever un échantillon de liquide céphalo-rachidien (liquide entourant le cerveau et la moelle épinière).

On peut rechercher dans le sang et le liquide céphalo-rachidien des substances libérées par Cryptococcus.