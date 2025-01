Présentation du système nerveux périphérique

Certains troubles provoquent une détérioration progressive des cellules nerveuses de la moelle épinière et du cerveau qui contrôlent les mouvements musculaires (maladies des motoneurones), ainsi que des nerfs périphériques. Les maladies des motoneurones peuvent ressembler à des maladies des nerfs périphériques, qui touchent les cellules nerveuses en dehors du cerveau et de la moelle épinière plutôt qu’à celles de la moelle épinière ou du cerveau. Les maladies des motoneurones peuvent être provoquées par des virus (comme le virus de la poliomyélite), être héréditaires ou n’avoir aucune cause connue évidente (comme la sclérose latérale amyotrophique).

Les troubles de la jonction neuromusculaire sont distincts des maladies des nerfs périphériques, bien qu’ils puissent entraîner des conséquences similaires, comme une faiblesse musculaire. La jonction neuromusculaire se situe là où l’extrémité des fibres nerveuses périphériques se connecte à des sites spéciaux sur la membrane musculaire. Les fibres nerveuses libèrent un messager chimique (neurotransmetteur) qui envoie un influx nerveux à travers la jonction neuromusculaire et signale à un muscle de se contracter. Les troubles de la jonction neuromusculaire incluent :

Le Novichok a été développé en Russie et utilisé dans des tentatives d’assassinat. Le curare est utilisé pour détendre les muscles pendant les chirurgies et pour paralyser et tuer lorsqu’il est placé au bout de flèches empoisonnées.

Les troubles qui affectent les muscles plutôt que les nerfs (comme dans le cas des maladies des nerfs périphériques) provoquent également une faiblesse musculaire. Les maladies musculaires peuvent être classées comme suit :

Les médecins réalisent des examens pour déterminer si la cause de la faiblesse est un muscle, une jonction neuromusculaire ou un trouble nerveux.