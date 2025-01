Les symptômes du syndrome du tunnel cubital comprennent un engourdissement et une sensation de fourmillement au niveau de l’annulaire et de l’auriculaire et une douleur au coude. Une faiblesse de la main, notamment de l’annulaire et de l’auriculaire, peut finalement apparaître. La faiblesse peut également gêner la fonction de pince entre l’index et le pouce et la fonction de préhension de la main, car la plupart des petits muscles de la main sont innervés par le nerf ulnaire.

La forme grave du syndrome du tunnel ulnaire chronique peut conduire à l’atrophie des muscles et à une déformation en griffe de la main.