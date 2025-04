Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Le syndrome du tunnel radial est un trouble provoqué par la compression (pincement) d’une branche du nerf radial au niveau de l’avant-bras, de la partie postérieure du bras ou du coude.

(Voir aussi Présentation des maladies de la main.)

Le tunnel radial est appelé tunnel car il s’agit d’un passage étroit par lequel le nerf radial fait le tour du coude et passe par l’avant-bras pour atteindre la main. Le tunnel est composé de muscles, tendons et ligaments adjacents.

Les causes de compression du nerf radial au niveau du coude sont les lésions, les ganglions synoviaux, les lipomes (tumeurs bénignes du tissu adipeux), les tumeurs osseuses et l’inflammation des bourses séreuses (petites poches remplies de liquide pouvant se situer sous un tendon) ou des muscles adjacents.

La compression du nerf radial provoque une douleur coupante, pénétrante ou transfixiante sur le dos de l’avant-bras et de la main et sur le côté du coude. La douleur survient lorsque la personne essaie d’étendre le poignet et les doigts. Il n’y a pas d’engourdissement, car le nerf radial comporte plus de fibres qui contrôlent le mouvement que la sensibilité. Dans les cas avancés, les muscles qui redressent le pouce et les doigts s’affaiblissent.

Les médecins fondent leur diagnostic de syndrome du tunnel radial sur un examen.