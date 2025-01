Causes fréquentes des douleurs lombaires

Des lésions peuvent survenir au cours d’activités de routine (par exemple, soulever quelque chose, faire de l’exercice physique, bouger de façon inattendue) ou résulter d’un traumatisme tel qu’une chute ou un accident de la route. Souvent, aucune structure lésée spécifique n’est identifiée avec des examens d’imagerie, mais les médecins présupposent que certains muscles et/ou ligaments ont été affectés.

L’arthrose (arthrite dégénérative) entraîne l’usure du cartilage entre les articulations facettaires et la formation d’épines osseuses (ostéophytes). Cette affection est en partie due à l’usure provoquée par des années d’utilisation. Une personne qui soumet à des contraintes de façon répétitive une articulation ou un groupe d’articulations est plus susceptible de souffrir d’arthrose dans cette zone. Les disques intervertébraux se détériorent et les espaces entre les vertèbres rétrécissent, augmentant la pression sur les articulations facettaires, qui s’enflamment (arthrite) et forment des épines osseuses dans les orifices des racines nerveuses. En cas de dégénérescence sévère et de diminution de la hauteur des disques, les ostéophytes dans l’ouverture peuvent comprimer les racines des nerfs rachidiens. Tous ces changements peuvent provoquer des douleurs lombaires et des raideurs dorsales.

Les fractures vertébrales par compression (fractures des vertèbres rachidiennes) se produisent en général lorsque la densité osseuse diminue en raison d’une ostéoporose, qui apparaît généralement avec l’âge. Les vertèbres sont particulièrement sensibles aux effets de l’ostéoporose. Les fractures vertébrales par compression (pouvant causer une douleur dorsale sévère soudaine) peuvent s’accompagner d’une compression des racines des nerfs spinaux (susceptibles d’induire une douleur dorsale chronique). Cependant, la plupart des fractures dues à l’ostéoporose se situent dans la partie supérieure ou moyenne du dos, et provoquent une douleur dans ces régions plutôt que dans les lombaires.

Une rupture ou une hernie discale peut induire une douleur lombaire. Le disque est constitué d’une couche externe dure et d’une partie interne de consistance molle, semblable à de la gélatine. Si un disque est surchargé de manière répétée par les vertèbres au-dessus et en dessous (comme lorsque l’on se penche en avant, en particulier lorsque l’on soulève un objet lourd), la couche externe peut se déchirer (rupture), provoquant une douleur. La partie interne du disque peut alors faire saillie au travers de cette fissure et former une hernie. Cette saillie peut à son tour comprimer, irriter ou même léser la racine du nerf rachidien adjacent, provoquant de nouvelles douleurs et de nouveaux symptômes qui se font ressentir dans l’une des jambes ou les deux jambes. Une rupture ou une hernie discale dans le bas du dos qui affecte des nerfs est souvent à l’origine de sciatiques. Cependant, les examens d’imagerie comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM) montrent souvent des disques faisant saillie chez des personnes qui ne présentent pas de symptômes ou de problèmes.

La sténose lombaire est un rétrécissement du canal rachidien, qui court à travers le centre de la colonne et qui contient la moelle épinière et le faisceau de nerfs qui descend du bas de la moelle épinière jusqu’au niveau des lombaires. Il s’agit d’une cause fréquente de douleur lombaire chez les personnes âgées. Une sténose du canal vertébral peut aussi se développer chez des personnes d’âge moyen nées avec un canal vertébral plus étroit. La sténose spinale est induite par des troubles tels que arthrose, spondylolisthésis, spondylarthrite ankylosante ou maladie osseuse de Paget.

La sténose du canal vertébral peut provoquer une sciatique ou une douleur lombaire.

Le spondylolisthésis consiste en un déplacement partiel d’une vertèbre lombaire. Un type se développe généralement durant l’adolescence ou au début de l’âge adulte (souvent chez les athlètes), provoqué par une lésion entraînant la fracture d’une partie de la vertèbre. Si les deux côtés de la vertèbre sont touchés, celle-ci peut alors glisser vers l’avant sur celle qui se trouve en dessous. Le spondylolisthésis peut également affecter les personnes âgées, mais principalement suite à une maladie dégénérative. Les personnes souffrant de spondylolisthésis à l’âge adulte sont à risque de développer une sténose lombaire.

La fibromyalgie est une cause fréquente de douleur affectant de nombreuses parties du corps, et parfois le bas du dos. Ce trouble induit une douleur chronique diffuse au niveau des muscles et des tissus mous, dans des zones extérieures à la région lombaire. La fibromyalgie se caractérise également par un sommeil de mauvaise qualité et de la fatigue.