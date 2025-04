L’estomac est un grand organe musculaire creux, en forme de haricot, dans lequel on distingue quatre zones :

Cardia

Fundus

Corps

Antre

(Voir aussi Présentation de l’appareil digestif.)

Les aliments et les liquides pénètrent de l’œsophage vers l’estomac en passant par le sphincter œsophagien inférieur.

La partie supérieure de l’estomac sert de zone de stockage des aliments. Là, le cardia et le fundus de l’estomac se relâchent pour recevoir la nourriture qui arrive dans l’estomac. Ensuite le corps et l’antre (estomac inférieur) se contractent rythmiquement, mélangeant les aliments à l’acide et aux enzymes (sucs gastriques) et fragmentant les aliments en petits morceaux pour les rendre plus facilement digestibles.

Les cellules de la muqueuse de l’estomac sécrètent trois substances importantes : le mucus, l’acide chlorhydrique et le précurseur de la pepsine (une enzyme qui fragmente les protéines). Le mucus tapisse les cellules de la muqueuse de l’estomac pour les protéger de l’atteinte de l’acide et des enzymes. Toute perturbation de cette couche de mucus, par exemple en raison d’une infection par la bactérie Helicobacter pylori ou par l’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), peut provoquer des lésions qui induisent un ulcère gastrique.

Localisation de l’estomac

L’acide chlorhydrique est responsable de l’environnement hautement acide nécessaire à la pepsine pour dégrader les protéines. La forte acidité de l’estomac joue aussi un rôle de barrière contre les infections en tuant la plupart des bactéries. La sécrétion acide est stimulée par des impulsions nerveuses, par la gastrine et l’histamine (respectivement une hormone et une substance sécrétées par l’estomac). La pepsine est la seule enzyme qui digère le collagène, une protéine qui est l’un des principaux constituants de la viande.

Seules quelques substances, comme l’alcool et l’aspirine, sont directement absorbées par l’estomac vers la circulation sanguine, et seulement en très petites quantités.