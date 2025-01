Abcès abdominaux

Les symptômes spécifiques de l’abcès abdominal dépendent de l’emplacement de l’abcès, mais la plupart des personnes présentent une gêne ou une douleur constante, éprouvent une sensation de malaise général et ont souvent de la fièvre. Les autres symptômes incluent des nausées, une perte d’appétit et une perte de poids.

Un abcès sous le diaphragme peut se former lorsque du liquide infecté, par ex. lors d’une perforation de l’appendice, se déplace vers le haut sous l’effet de la pression des organes abdominaux et de l’aspiration créée lors des mouvements respiratoires du diaphragme. Les symptômes peuvent inclure une toux, une respiration douloureuse, une douleur thoracique et une douleur dans une épaule. Dans ce cas, la douleur ressentie dans une épaule est un exemple de douleur référée (douleur ressentie dans une région du corps qui ne représente pas précisément l’endroit du problème). La douleur projetée survient parce que l’épaule et le diaphragme partagent les mêmes nerfs, et le cerveau interprète la source de la douleur de façon erronée (voir figure Qu’est-ce qu’une douleur projetée ?).

Les abcès de la région moyenne de l’abdomen peuvent être provoqués par la perforation de l’appendice, de l’intestin, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, une maladie diverticulaire ou une plaie de l’abdomen. L’abdomen est en général douloureux dans la zone de l’abcès.

Un abcès dans la partie inférieure de l’abdomen peut se retrouver dans la cuisse ou dans la région entourant le rectum (appelée fosse périrectale).

Les abcès pelviens peuvent provenir des mêmes troubles qui provoquent des abcès de la région moyenne de l’abdomen, ou provenir d’infections gynécologiques. Les symptômes sont la douleur abdominale, une diarrhée liée à l’irritation intestinale ou des mictions impérieuses ou fréquentes provoquées par une irritation de la vessie.

Les abcès situés en arrière de la cavité abdominale (appelés abcès rétropéritonéaux) se forment derrière le péritoine, membrane qui recouvre la cavité et les organes abdominaux. Les causes sont similaires à celles qui provoquent la formation d’abcès dans l’abdomen : inflammation et infection de l’appendice (appendicite) et du pancréas (pancréatite), et des reins (les reins se trouvent derrière la cavité abdominale). La douleur se situe à l’étage lombaire et s’aggrave lorsque le patient mobilise l’articulation de la hanche.

Les abcès du pancréas, bien que rares, se forment en général après une crise de pancréatite aiguë. Les symptômes, comme une fièvre, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements, peuvent apparaître une semaine après la guérison de la pancréatite.

Les abcès hépatiques peuvent être provoqués par des bactéries ou des amibes (parasites unicellulaires, microscopiques). Les bactéries peuvent gagner le foie à partir d’une infection de la vésicule biliaire, d’une plaie pénétrante ou d’un traumatisme fermé, d’une infection abdominale (telle qu’un abcès contigu) ou d’une infection qui provient d’un autre point de l’organisme et qui va se disséminer par voie sanguine. Les amibes, qui proviennent d’une infection intestinale, atteignent le foie par l’intermédiaire des vaisseaux sanguins. Les abcès hépatiques peuvent entraîner une perte d’appétit, des nausées et de la fièvre. La douleur est un signe inconstant.

Les abcès de la rate sont dus à une infection, disséminée par voie sanguine à la rate, à des traumatismes de la rate ou à la diffusion d’une infection ou d’un abcès de voisinage, par ex. abcès sous-diaphragmatique. La douleur peut être située sur le versant gauche de l’abdomen, la région lombaire ou à l’épaule gauche.