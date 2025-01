L’alimentation par intraveineuse peut causer des problèmes liés au cathéter veineux central ou à la solution, ainsi que d’autres problèmes. La raison pour laquelle certains problèmes surviennent est inconnue.

Une blessure lors de l’insertion du cathéter peut se produire. Par exemple, un vaisseau sanguin, un nerf ou un poumon peut être blessé.

Les infections sont plus probables quand une incision est pratiquée sous la peau, ce qui est nécessaire pour insérer un cathéter, et surtout quand il est laissé en place pendant longtemps. (Normalement, la peau aide à empêcher les organismes causant des infections de pénétrer dans le corps.) Les infections peuvent se propager dans la circulation sanguine, et les infections de la circulation sanguine peuvent entraîner une affection grave appelée septicémie. L’utilisation de techniques stériles peut aider à prévenir les infections.

Parfois, un caillot sanguin se forme dans la veine où le cathéter est inséré.

Des déséquilibres et des déficits nutritionnels peuvent survenir pendant l’alimentation intraveineuse. Un taux de sucre sanguin (glucose) trop élevé (hyperglycémie) ou trop bas (hypoglycémie) est relativement fréquent. Rarement, des carences en certaines vitamines et certains minéraux peuvent se produire. Afin de reconnaître ces problèmes, les médecins font des tests sanguins pour mesurer les taux de sucre et de minéraux (électrolytes). Ils ajustent la formule au besoin et revérifient périodiquement les taux de sucre et d’électrolytes.

Une quantité excessive (surcharge volumique) ou au contraire insuffisante d’eau est parfois administrée. L’administration d’eau en trop grande quantité (surhydratation) peut provoquer une accumulation de liquide dans les poumons, rendant la respiration difficile. Si les personnes reçoivent trop peu d’eau, une déshydratation peut s’ensuivre. Les médecins doivent donc surveiller régulièrement le poids des personnes et la quantité d’urine excrétée. Des tests sanguins mesurant l’urée peuvent aider les médecins à reconnaître un état de déshydratation. Des concentrations excessivement élevées d’urée peuvent indiquer une déshydratation. Afin de réduire le risque de déséquilibres hydriques, les médecins ou les professionnels de la nutrition en collaboration avec les médecins calculent la quantité d’eau nécessaire avant de commencer l’alimentation.

Des problèmes dus à des solutions contenant des graisses (lipides) peuvent parfois survenir. Ces problèmes incluent des difficultés de respiration, des réactions allergiques, des nausées, des maux de tête, des douleurs lombaires, des sueurs et des étourdissements. Les taux de lipides sanguins peuvent augmenter temporairement, en particulier chez les personnes qui sont en état d’insuffisance rénale ou hépatique. Par la suite, il peut y avoir une hypertrophie du foie et/ou de la rate et les personnes peuvent avoir tendance à saigner et à former des bleus plus facilement ou à développer des infections plus fréquentes. Les bébés prématurés qui ont le syndrome de détresse respiratoire ou d’autres troubles pulmonaires sont particulièrement exposés à de tels problèmes. Afin de prévenir ou de minimiser de tels problèmes, les médecins peuvent, de manière temporaire ou définitive, ralentir ou arrêter l’administration de la solution.

Des problèmes hépatiques peuvent se développer chez des personnes de n’importe quel âge, mais sont le plus fréquemment rencontrés chez les bébés, en particulier les bébés prématurés (parce que leur foie n’est pas complètement développé). Les médecins font des tests sanguins pour mesurer les taux d’enzymes hépatiques et évaluer ainsi l’état de fonctionnement du foie. L’utilisation d’une solution contenant de l’huile de poisson peut être utile. Si le foie est hypertrophié et douloureux, la quantité de calories est réduite. Si des problèmes hépatiques se développent chez les bébés, il peut y avoir une accumulation d’ammoniac dans le sang. Une accumulation d’ammoniac peut provoquer des symptômes tels que l’apathie, des crises épileptiques et des tressaillements dans les muscles. L’administration au bébé d’un acide aminé (l’arginine) en supplément peut remédier à ce problème.

La densité osseuse peut diminuer si l’alimentation intraveineuse dure plus de 3 mois. Il peut en résulter de l’ostéoporose ou de l’ostéomalacie (due à une carence en vitamine D). S’ils s’aggravent, ces troubles peuvent causer des douleurs sévères dans les articulations, les jambes et le dos.

Des problèmes touchant la vésicule biliaire peuvent se développer ou empirer si celle-ci est inactive, et de tels problèmes peuvent survenir pendant l’alimentation par intraveineuse. Des substances (comme le cholestérol) qui sont normalement transformées dans la vésicule biliaire et doivent la traverser peuvent s’y accumuler, formant des calculs ou un dépôt fangeux. Les calculs peuvent bloquer un canal, entraînant une inflammation (cholécystite). On peut stimuler les contractions dans la vésicule biliaire en augmentant la quantité de lipides dans la solution et en ne donnant pas de sucre pendant quelques heures par jour, ce qui aide à faire progresser les substances accumulées. Cela peut aussi aider d’administrer de la nourriture par voie orale ou par une sonde insérée dans le nez. On peut aussi recourir à des médicaments, comme le métronidazole, l’acide ursodésoxycholique, le phénobarbital ou la cholécystokinine pour stimuler l’activité de la vésicule biliaire.