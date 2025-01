Comment le sang coagule-t-il ?

L’interaction entre les médicaments et la capacité de l’organisme à contrôler les hémorragies (hémostase) est complexe. La coagulation est capitale pour assurer l’hémostase, mais un excès de coagulation augmente le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou d’embolie pulmonaire. De nombreux médicaments peuvent affecter, de manière souhaitée ou non, les capacités de l’organisme à former des caillots.

Les sujets à risque élevé de thrombose sont traités par des médicaments qui réduisent ce risque. On peut administrer des médicaments qui diminuent l’agrégabilité des plaquettes, de sorte qu’elles ne forment pas d’amas obstruant un vaisseau sanguin. Par exemple, l’aspirine, la ticlopidine, le clopidogrel, le prasugrel, l’abciximab et le tirofiban sont des médicaments qui agissent sur l’activité des plaquettes.

Chez d’autres patients à risque de thrombose, on peut prescrire des médicaments anticoagulants, qui inhibent l’action des protéines sanguines appelées facteurs de coagulation. Bien qu’ils soient souvent considérés comme des « fluidifiants du sang », les anticoagulants n’ont pas, en réalité, un tel effet. Les plus utilisés sont la warfarine, administrée par voie orale, et l’héparine administrée par injection. Les anticoagulants oraux directs (AOD) inhibent directement la thrombine ou le facteur X activé, de puissantes protéines nécessaires au processus de coagulation. Les AOD incluent notamment le dabigatran, l’apixaban, l’édoxaban et le rivaroxaban.

Les patients qui prennent de la warfarine ou de l’héparine doivent être étroitement surveillés. Les médecins surveillent l’action de ces médicaments par des analyses de sang qui mesurent le temps nécessaire pour qu’un caillot se forme et ajustent la dose en fonction des résultats. Des doses trop faibles risquent de ne pas être efficaces pour prévenir la formation d’un thrombus, tandis que des doses trop élevées peuvent provoquer de graves hémorragies. D’autres types d’anticoagulants, comme une classe de médicaments appelés héparines de bas poids moléculaire (comme la daltéparine, l’énoxaparine et la tinzaparine), ne nécessitent pas une supervision aussi importante. Les personnes prenant des AOD n’ont pas besoin de faire des tests de coagulation fréquemment.

Si une personne a déjà un thrombus, on peut lui administrer un médicament thrombolytique (fibrinolytique) pour faciliter la dissolution du caillot. Les thrombolytiques, comme la streptokinase et les activateurs tissulaires du plasminogène, sont parfois utilisés pour traiter les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux dus à des thromboses. Ces médicaments peuvent sauver des vies, mais ils peuvent également provoquer de graves hémorragies. Paradoxalement, dans certains cas, l’héparine, médicament administré pour diminuer le risque de coagulation, entraîne une activation plaquettaire non souhaitée qui augmente le risque de thrombose (thrombose par thrombocytopénie induite par l’héparine).

Les œstrogènes, seuls ou associés dans les contraceptifs oraux, peuvent provoquer une coagulation excessive. Certains médicaments utilisés pour traiter les cancers (chimiothérapies), comme l’asparaginase, augmentent également le risque de thrombose.