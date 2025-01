Corps étrangers dans le tube digestif

Un petit objet émoussé ingéré peut provoquer la sensation d’avoir quelque chose de coincé dans l’œsophage et des troubles de la déglutition (dysphagie). Cette sensation peut perdurer quelque temps après le passage de l’objet dans l’estomac. Un objet pointu de petite taille, une fois ingéré, peut rester bloqué dans l’œsophage et provoquer une douleur, même si sa déglutition ne pose aucune difficulté. Lorsque l’œsophage est complètement obstrué, la personne est incapable d’avaler, même sa salive. La salive peut être tachée de sang, et la personne peut avoir des haut-le-cœur et s’étouffer. Elle peut tenter de vomir sans y parvenir.