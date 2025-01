Rectum et anus

Le rectum est une chambre qui débute à la fin du gros intestin, immédiatement après le côlon sigmoïde, et se termine au niveau de l’anus ( see also page Présentation de l’anus et du rectum) Le rectum est normalement vide car les selles sont stockées plus haut dans le côlon descendant. En fin de processus, le côlon descendant se remplit et les selles passent dans le rectum, ce qui entraîne le besoin d’évacuer (de déféquer). Les adultes et les grands enfants peuvent contrôler ce besoin jusqu’à ce qu’ils atteignent les toilettes. Les nouveau-nés et les jeunes enfants n’ont pas le contrôle musculaire nécessaire pour retarder la défécation.

L’anus est l’ouverture située à l’extrémité du tube digestif, par laquelle l’organisme expulse les selles. L’anus est pour partie formé des couches superficielles du corps, y compris la peau, et pour partie de l’intestin. L’anus est tapissé d’une continuation de la peau extérieure. Un anneau musculaire (sphincter anal) maintient l’anus clos jusqu’à l’évacuation des selles.

