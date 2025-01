Des complications telles que de la fièvre, des caillots sanguins, des problèmes d’incision, une confusion, des difficultés à uriner ou à déféquer, une perte musculaire et une détérioration de la condition physique (ce que l’on appelle déconditionnement) peuvent se manifester au cours des jours suivant la chirurgie.

Une fièvre qui se développe au cours des jours ou des semaines suivant une intervention chirurgicale a plusieurs causes courantes, y compris :

Infections au site opératoire

Problèmes pulmonaires tels que pneumonie ou tissu pulmonaire collabé (appelé atélectasie)

Infections des voies urinaires (IVU)

Caillots de sang dans les jambes (thrombose veineuse profonde [TVP]) ou dans les poumons (embolie pulmonaire)

Infections des dispositifs, tubes ou drains qui ont été implantés

Des médicaments peuvent parfois engendrer de la fièvre. Une autre cause possible est l’inflammation en réponse au traumatisme de l’opération. Le risque d’infections au site opératoire, de TVP et d’IVU peut être réduit par des soins méticuleux après l’intervention. Le risque de pneumonie et d’atélectasie peut être diminué en inspirant et expirant périodiquement avec force dans un dispositif manuel (spirométrie incitative) et en toussant, au besoin.

Des caillots sanguins dans les membres inférieurs ou les veines pelviennes (TVP) peuvent parfois se développer après une opération, en particulier si les personnes sont immobilisées pendant et après la chirurgie ou si elles ont subi une chirurgie des membres inférieurs, du bassin ou des deux. Les thrombi peuvent se déloger et migrer par le système circulatoire jusqu’aux poumons, où ils peuvent bloquer la circulation sanguine pulmonaire (provoquant une embolie pulmonaire). L’apport en oxygène au reste de l’organisme peut en être réduit et parfois, la tension artérielle peut chuter.

Après certaines interventions, où le risque de thrombose est important, et chez les personnes longtemps immobilisées, les médecins prescrivent des médicaments évitant la coagulation sanguine (anticoagulants), comme des héparines de bas poids moléculaire ou des bas de contention pour les jambes afin d’améliorer la circulation sanguine. Cependant, les anticoagulants ne sont pas recommandés pour les opérations dans lesquelles les médicaments peuvent augmenter le saignement de façon importante. Les personnes doivent commencer à mobiliser leurs membres et à marcher aussitôt qu’il est sans danger pour elles de le faire.

Les complications au niveau de l’incision peuvent inclure une infection et une ouverture des bords de l’incision (déhiscence). Pour diminuer le risque d’infection, les médecins placent un pansement sur la plaie chirurgicale après l’intervention. Le pansement placé dans la salle d’opération est typiquement laissé en place pendant 24 à 48 heures à moins que des signes d’infection (tels qu’une douleur plus intense, un gonflement et un drainage) ne se développent.

Le pansement est constitué de compresses stériles, qui contiennent souvent une pommade antibiotique. La compresse protège l’incision des bactéries et absorbe les liquides qui suintent de l’incision. Ces liquides pouvant encourager la croissance des bactéries et infecter le site d’incision, le pansement doit être changé souvent, généralement deux fois par jour après avoir été retiré pour la première fois. L’incision et tous les drains, les sutures ou les agrafes sont examinés chaque fois que le pansement est changé, parfois plus souvent. Parfois, une infection se développe, malgré les meilleurs soins apportés à la plaie. Une plaie qui s’infecte devient progressivement douloureuse, un ou plusieurs jours après l’intervention ; elle est alors rouge, chaude et draine du pus ou des liquides. Une fièvre peut se manifester. Si ces symptômes apparaissent, les médecins doivent être consultés le plus rapidement possible.

Un delirium (confusion et agitation) peut survenir, en particulier chez les adultes âgés (voir Pleins feux sur le vieillissement : risque chirurgical et âge). Les médicaments à effets anticholinergiques (tels que confusion, vision trouble et perte de contrôle urinaire, voir Anticholinergique : définition), les opioïdes, les sédatifs ou les agents bloquants l’histamine-2 (H2) peuvent y contribuer, de même que la présence de trop peu d’oxygène dans le sang. Les médicaments qui peuvent entraîner une confusion doivent être évités chez les adultes âgés, si possible.

Il est courant d’éprouver une difficulté à uriner et à déféquer (constipation) après la chirurgie. Les facteurs y contribuant peuvent inclure l’utilisation de médicaments à effets anticholinergiques ou d’opioïdes, une chirurgie intestinale, l’inactivité et le jeûne. Le flot urinaire peut être complètement bloqué, provoquant une dilatation de la vessie. Le blocage peut entraîner des infections du tractus urinaire. Parfois, une pression sur le bas de l’abdomen tout en essayant d’uriner permet de soulager le blocage, mais souvent un cathéter doit être inséré dans la vessie. Le cathéter doit être laissé en place ou peut être retiré dès que la vessie est vidée. La station assise fréquente peut aider à éviter un blocage.

Pour les personnes qui développent une constipation, il convient de réduire les doses d’opioïdes (analgésiques) et des autres médicaments qui provoquent la constipation, et de commencer à marcher dès que possible. À moins que la chirurgie ne concerne le tractus intestinal, on peut aussi administrer aux personnes développant une constipation des laxatifs qui stimulent les intestins, tels que bisacodyl, senna ou cascara.

La perte musculaire (sarcopénie) et la perte de force musculaire surviennent chez toutes les personnes qui doivent rester alitées pendant une longue durée. En cas d’alitement complet, les jeunes adultes perdent environ 1 % de leurs muscles par jour, mais les adultes âgés en perdent jusqu’à 5 % par jour parce qu’ils ont des taux plus faibles d’hormone de croissance, qui est responsable de l’entretien du tissu musculaire. Une masse musculaire appropriée est importante pour la récupération. Les personnes doivent donc s’asseoir dans leur lit, bouger, se mettre debout et faire de l’exercice dès que cela est sans danger pour elles et autant que possible. Les personnes qui ne reçoivent pas une nutrition appropriée courent un risque accru de sarcopénie. Les personnes sont encouragées à manger et à boire. Si elles ne sont pas capables de manger de boire par elles-mêmes, il peut être nécessaire de recourir à une alimentation par sonde ou, dans de rares cas, à une alimentation parentérale.