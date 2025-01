La tachycardie ventriculaire est un type de trouble du rythme cardiaque. La tachycardie ventriculaire, un rythme cardiaque très rapide, commence dans les ventricules du cœur.

Le symptôme le plus fréquent est la présence de palpitations (le fait de ressentir vos battements cardiaques)

Vous pouvez également avoir des difficultés à respirer, ressentir une gêne thoracique et vous évanouir

La tachycardie ventriculaire peut parfois se convertir en fibrillation ventriculaire, qui est mortelle si elle n’est pas traitée rapidement

Les médecins effectuent un électrocardiogramme (ECG) pour diagnostiquer une tachycardie ventriculaire

Les médecins administrent souvent un choc électrique (cardioversion) ou des médicaments pour que vos battements cardiaques reviennent à la normale

Si vous présentez souvent une tachycardie ventriculaire, vous pourriez avoir besoin d’un défibrillateur implantable (DCI)

Parfois, la tachycardie ventriculaire se caractérise par seulement par 3 ou 4 extrasystoles ventriculaires d’affilée, puis votre cœur revient à une fréquence et un rythme normaux. On parle de tachycardie ventriculaire persistante lorsque le trouble du rythme dure plus de 30 secondes. La tachycardie ventriculaire persistante peut durer pendant une longue période.