Médicaments pour les troubles du rythme cardiaque

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Il existe de nombreuses causes aux troubles du rythme cardiaque (arythmies). Certaines arythmies sont inoffensives et ne nécessitent pas de traitement. Parfois, les arythmies s’arrêtent d’elles-mêmes ou avec des changements de mode de vie, comme le fait d’éviter l’alcool, la caféine (dans les boissons et les aliments) et le tabagisme. D’autres arythmies sont dangereuses ou suffisamment gênantes pour nécessiter un traitement. Les médicaments anti-arythmiques constituent un type de traitement. Les autres traitements des arythmies comprennent l’insertion d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), la cardioversion-défibrillation ou la destruction d’une petite zone de tissu cardiaque responsable de l’arythmie (ablation).

Les anti-arythmiques sont utiles pour supprimer les tachyarythmies qui provoquent des symptômes intolérables ou posent un risque. Aucun médicament à lui seul n’est capable de guérir toutes les arythmies chez tous les patients. Parfois, plusieurs médicaments doivent être essayés pour obtenir une réponse satisfaisante. Les anti-arythmiques peuvent aggraver ou même causer des arythmies. Cet effet est appelé proarythmie. Les anti-arythmiques entraînent également d’autres effets secondaires.

Les médicaments anti-arythmiques sont divisés en groupes selon leur fonctionnement. Les principaux groupes comprennent les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs potassiques et les inhibiteurs sodiques.

Les bêtabloquants inhibent les effets de l’hormone épinéphrine (adrénaline). Dans le cœur, ce blocage ralentit l’activité du stimulateur cardiaque naturel des cellules cardiaques et ralentit la conduction des impulsions dans les voies électriques normales du cœur.

Le calcium, le potassium et le sodium sont des électrolytes qui entrent et sortent des cellules cardiaques et sont responsables de l’activité électrique normale du cœur. Ces électrolytes traversent les parois des cellules cardiaques par des pores microscopiques appelés canaux. Il existe des canaux distincts pour chaque électrolyte. Le blocage de l’un de ces canaux peut ralentir la conduction dans le système électrique du cœur et/ou diminuer l’activité du stimulateur cardiaque naturel des cellules cardiaques.

D’autres médicaments anti-arythmiques importants comprennent l’adénosine et la digoxine. Ces médicaments agissent de différentes manières pour ralentir la conduction des impulsions dans le nœud atrioventriculaire (nœud AV). Normalement, le nœud AV est la seule connexion électrique entre les atria et les ventricules.