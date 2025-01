Les bêtabloquants (par exemple, métoprolol) interfèrent avec les effets des hormones épinéphrine (adrénaline) et norépinéphrine (noradrénaline) sur le cœur et d’autres organes. Ces hormones stimulent le cœur qui bat alors plus vite et plus fort, provoquant la contraction de la plupart des artérioles (et entraînant une augmentation de la pression artérielle). Par conséquent, les bêtabloquants diminuent le rythme cardiaque et la pression artérielle au repos. Pendant l’activité physique, ils limitent l’augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, réduisant ainsi la demande en oxygène et diminuant la probabilité de survenue d’un angor. Les bêtabloquants diminuent aussi le risque d’infarctus du myocarde et de mort subite, améliorant le pronostic à long terme des personnes souffrant d’une maladie des artères coronaires.