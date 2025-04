L’endocardite non infectieuse est une formation de caillots sanguins sur les valvules cardiaques et la muqueuse du cœur.

Les symptômes apparaissent lorsqu’un caillot sanguin se détache et obstrue les artères ailleurs dans l’organisme.

Le diagnostic se fait par échocardiographie et hémocultures.

Le traitement se fait avec des anticoagulants.

L’endocardite implique généralement l’infection de la paroi interne du cœur (endocarde) et/ou des valvules cardiaques (endocardite infectieuse). Cependant, l’endocardite peut aussi survenir sans infection. Cette forme est appelée endocardite non infectieuse.

L’endocardite non infectieuse se développe lorsque des caillots de sang fibreux exempts de micro-organismes (végétations stériles) se forment sur les valvules cardiaques endommagées. La lésion peut être due à une anomalie congénitale, à un rhumatisme articulaire ou à une maladie rhumatismale systémique (dans laquelle des anticorps attaquent les valvules cardiaques). Dans de rares cas, la lésion est due à l’introduction d’un cathéter dans le cœur. Les personnes les plus à risque sont celles atteintes de :

Maladies rhumatismales systémiques, telles que le lupus érythémateux systémique ou le syndrome des antiphospholipides (trouble qui provoque un excès de caillots sanguins)

Cancers du poumon, de l’estomac ou du pancréas

D’autres troubles qui provoquent un excès de caillots sanguins, tels qu’un sepsis (infection grave du sang), une urémie (accumulation de déchets dans le sang causée par un dysfonctionnement rénal), des brûlures ou une coagulation intravasculaire disséminée (lorsque plusieurs petits caillots sanguins se forment dans la circulation sanguine)

Une endocardite, infectieuse ou non, peut provoquer une fuite valvulaire ou une ouverture inadéquate des valvules. Les artères peuvent s’obstruer si les végétations se détachent (devenant des emboles), circulent dans la circulation sanguine vers d’autres parties du corps, et se logent dans une artère en l’obstruant. Certaines obstructions peuvent avoir des conséquences graves. L’obstruction d’une artère du cerveau peut provoquer un accident vasculaire cérébral et l’obstruction d’une artère du cœur, un infarctus du myocarde. Les organes qui sont souvent atteints sont notamment les poumons, les reins, la rate et le cerveau. Les doigts et les orteils peuvent également être touchés. Les emboles circulent aussi souvent vers la peau et l’arrière des yeux (rétine).

Un dysfonctionnement des valvules cardiaques peut provoquer une insuffisance cardiaque. Les symptômes d’insuffisance cardiaque comprennent la toux, l’essoufflement et le gonflement des jambes.

Les symptômes de l’endocardite non infectieuse surviennent lors de la formation des emboles. Les symptômes varient en fonction de la partie du corps atteinte.

Diagnostic de l’endocardite non infectieuse Échocardiographie

Cultures de sang Il est difficile mais important de faire la distinction entre une endocardite non infectieuse et infectieuse, car le traitement est différent. L’endocardite non infectieuse peut être diagnostiquée quand une échocardiographie détecte des végétations sur les valvules cardiaques. L’échocardiographie ne peut pas déterminer si des végétations sont infectées. Afin de détecter la présence de micro-organismes, des hémocultures sont réalisées. Si aucune bactérie ni d’autres micro-organismes ne sont détectés dans l’hémoculture, il est probable que l’endocardite est non infectieuse. Des analyses de sang peuvent être nécessaires pour rechercher des substances qui pourraient indiquer la cause d’une endocardite non infectieuse.