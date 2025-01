Le dentiste et le médecin posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux des personnes. Ils pratiquent ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents médicaux et de l’examen clinique évoque souvent une cause de la mauvaise haleine et les examens pouvant s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques de la mauvaise haleine).

Le test olfactif est une partie utile de l’examen qui peut permettre de dire si la mauvaise odeur provient d’une maladie du nez ou du sinus ou plutôt d’une affection de la bouche ou des poumons. La personne exhale à environ 10 centimètres du nez du médecin, d’abord par la bouche en se pinçant le nez puis par le nez en fermant la bouche. Si l’odeur est pire quand elle est exhalée par la bouche, sa cause provient très probablement de la bouche. Si l’odeur est pire quand elle est exhalée par le nez, sa cause provient très probablement du nez ou des sinus. Si l’odeur est aussi mauvaise par le nez que par la bouche, sa cause provient très probablement d’une autre partie de l’organisme ou des poumons. Si le médecin ou le dentiste qui examine la personne est incapable de se prononcer sur l’origine de la cause, il grattera l’arrière de la langue à l’aide d’une cuillère en plastique. La cuillère est sentie au bout de 5 secondes. Une mauvaise odeur sur la cuillère montre que le problème est probablement dû à des bactéries sur la langue.