Le cancer des sinus paranasaux est un cancer qui a pour origine les sinus paranasaux, se développant généralement dans les sinus maxillaires et ethmoïdaux.

Bien que rares aux États-Unis, les cancers des sinus paranasaux sont plus fréquents au Japon et chez les Bantous d’Afrique du Sud. Les médecins ne sont pas sûrs de la cause de ces cancers, mais ils sont plus fréquents chez les personnes qui fument du tabac ou qui inhalent régulièrement certains types de poussières de bois ou de métal. Le papillomavirus humain (HPV) et le virus d’Epstein-Barr (EBV) peuvent parfois jouer un rôle. On ne considère pas que les sinusites chroniques puissent provoquer ce cancer.

(Voir aussi Présentation des cancers de la bouche, du nez et de la gorge.)

Localisation des sinus

Symptômes du cancer des sinus paranasaux Les symptômes du cancer des sinus paranasaux sont dus à la pression du cancer sur les structures adjacentes et comprennent : Douleur

Sensation d’obstruction nasale

Vision double

Saignements de nez

Douleur de l’oreille ou sensation de plénitude dans l’oreille

Engourdissement ou picotements au niveau du visage

Déchaussement des dents supérieures sous le sinus affecté Étant donné que les sinus offrent au cancer au stade précoce l’espace nécessaire pour progresser, sans exercer de pression sur les structures adjacentes, la plupart des personnes ne présentent aucun symptôme jusqu’au moment où le cancer a atteint un stade avancé.

Diagnostic du cancer des sinus paranasaux Études d’imagerie

Biopsie Les médecins réalisent des tests d’imagerie (généralement une tomodensitométrie et une imagerie par résonance magnétique) afin de localiser la tumeur et de déterminer son étendue. Pour confirmer le cancer, les médecins pratiquent une biopsie en prélevant du tissu et en l’examinant au microscope. Ils utilisent une sonde d’observation souple appelée endoscope pour observer, ponctionner et parfois retirer la tumeur.

Pronostic du cancer des sinus paranasaux Plus tôt le cancer des sinus paranasaux est traité, meilleur est le pronostic. Cependant, la survie est généralement médiocre. En général, environ 60 % des personnes atteintes d’un cancer des sinus paranasaux vivent plus de 5 ans.

Traitement du cancer des sinus paranasaux Chirurgie

Radiothérapie

Chimiothérapie Le traitement du cancer des sinus paranasaux nécessite l’association de la chirurgie et de la radiothérapie. Les médecins peuvent retirer complètement certaines tumeurs par le nez à l’aide d’un endoscope. Cette technique chirurgicale permet d’épargner les parties du visage indemnes (comme l’œil) et d’obtenir un meilleur aspect et une meilleure fonction après l’intervention. La radiothérapie est administrée après une intervention chirurgicale si la tumeur est susceptible de récidiver. Les médecins peuvent utiliser une radiothérapie ou une chimiothérapie comme traitement initial lorsque la chirurgie pourrait être inefficace ou trop difficile pour certaines tumeurs.