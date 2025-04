Problèmes à l’arrivée

Les traumatismes causés par les accidents de la circulation sont les causes de décès les plus fréquentes chez les voyageurs jeunes et d’âge moyen. Une autre cause de décès pendant un voyage est la noyade. La plupart de ces accidents peuvent cependant être évités grâce au bon sens. Par exemple, en cas de difficulté à s’adapter à des règles de circulation inhabituelles (comme la conduite à gauche en Angleterre), il convient de prendre les transports en commun ou de louer des voitures avec un chauffeur connaissant les routes et le code de la route locaux. Les voyageurs doivent éviter de prendre des taxis, bateaux ou autres moyens de transport surchargés et de conduire la nuit ou de nager dans des zones peu éclairées. Le port de ceintures de sécurité est nécessaire même en tant que passager, de même que le port du casque en faisant du vélo. Les voyageurs doivent éviter les motos et les mobylettes, et éviter de voyager sur le toit des bus ou dans la partie arrière ouverte d’un pick-up. De plus, il est impératif de ne jamais consommer d’alcool avant de conduire ou de nager, même là où cela n’est pas officiellement interdit par la loi, ou encore où des lois existent mais ne sont pas appliquées. Les personnes doivent aussi éviter les plages avec des vagues turbulentes, en particulier si des maîtres-nageurs ne sont pas présents.

De nombreuses villes sont dangereuses pendant la nuit, mais aussi le jour. Un voyageur doit éviter de marcher seul sur des routes mal éclairées ou désertes dans les villes à risque, surtout s’il est manifestement étranger.

Les voyageurs à la peau claire sont plus vulnérables aux coups de soleil aux latitudes tropicales et à haute altitude. L’utilisation d’un écran solaire à fort FPS (indice de protection solaire de 30 ou plus) est conseillée. En cas d’utilisation simultanée d’un écran solaire et d’un répulsif pour les insectes, l’écran solaire doit être appliqué en premier, puis l’insectifuge au moins 15 minutes plus tard.