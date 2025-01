Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)

La MDMA provoque une excitation et une désinhibition (perte de contrôle sur les comportements). Elle accentue également les sensations physiques, l’empathie et le sentiment de proximité interpersonnelle. Ses effets toxiques sont similaires à ceux des autres amphétamines, mais ils sont moins fréquents, probablement parce que les personnes sont plus susceptibles de prendre de la MDMA de manière occasionnelle. Cependant, même consommée de manière occasionnelle, la MDMA peut entraîner des problèmes significatifs, tels qu’une hyperthermie et une hyponatrémie (taux de sodium sanguin anormalement bas). Les effets d’une consommation occasionnelle ne sont pas bien connus. Dans de rares cas, une insuffisance hépatique peut se développer.

Une consommation chronique et régulière peut entraîner des problèmes similaires aux amphétamines, notamment une dépendance. Certains consommateurs développent une psychose paranoïaque. Une consommation fréquente peut également entraîner une altération de la fonction mentale.