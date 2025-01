Kétamine et phencyclidine (PCP)

La kétamine et la PCP induisent des vertiges et une euphorie, qui sont souvent suivis par des poussées d’anxiété. Avec des doses importantes (surdose), les consommateurs ont une perception déformée de leur corps et une désorientation dans le temps et dans l’espace. Ils se sentent éparpillés ou comme s’ils n’étaient pas réels (appelé dépersonnalisation) et se sentent détachés de leur environnement (appelé dissociation).

À des doses plus importantes, des hallucinations et un délire paranoïaque peuvent se produire, et la sensation de détachement du monde environnant s’intensifie. Les consommateurs de kétamine définissent souvent de telles sensations comme un trou noir dû à la kétamine (en anglais, « k-hole »). Ils peuvent devenir agressifs. Ils peuvent avoir une perte de coordination, des tremblements et des tressaillements musculaires.

Des doses très élevées peuvent entraîner les symptômes suivants :