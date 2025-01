Présentation des antibiotiques

Un antibiotique donné n’est efficace que contre certains types de bactéries. En choisissant un antibiotique pour traiter un patient atteint d’une infection, le médecin évalue quelle est la bactérie la plus susceptible d’être en cause. Par exemple, seules certaines bactéries peuvent être à l’origine de certaines infections. Parfois, un antibiotique est présumé efficace contre toutes les bactéries qui sont les plus susceptibles de causer une infection et, par conséquent, il se peut qu’il ne soit pas nécessaire de réaliser des analyses supplémentaires.

Si des infections peuvent être causées par de nombreux types différents de bactéries ou par des bactéries qui ne sont pas connues pour être sensibles aux antibiotiques, une identification de la bactérie doit être réalisée en laboratoire à partir d’échantillons de sang, d’urine ou de tissu prélevés chez le patient (voir Diagnostic d’une maladie infectieuse). On détermine alors la sensibilité de la bactérie en cause vis-à-vis d’une gamme d’antibiotiques. Les résultats de ces tests ne sont généralement disponibles qu’au bout d’un jour ou deux et ne peuvent donc guider le choix initial de l’antibiotique à prescrire si l’infection doit être traitée immédiatement. Dans ces cas, les médecins démarrent généralement le traitement avec un antibiotique efficace contre les bactéries qui sont les plus susceptibles d’être à l’origine de l’infection. Lorsque les résultats des analyses sont disponibles, les médecins modifient l’antibiotique si nécessaire.

Les antibiotiques efficaces en laboratoire ne le sont cependant pas toujours chez la personne infectée. L’efficacité du traitement dépend de :

L’absorption du médicament dans le sang (pour les antibiotiques pris par voie orale)

Dans quelle mesure le médicament atteint les sites d’infection dans l’organisme (voir Distribution des médicaments)

La vitesse à laquelle le médicament est éliminé de l’organisme (voir Excrétion des médicaments)

Ces facteurs peuvent varier d’une personne à l’autre, en fonction des traitements concomitants, de la présence d’autres pathologies et de l’âge du patient.

Lors du choix d’un antibiotique, les médecins prennent également en compte :

La nature et la gravité de l’infection

L’état du système immunitaire de la personne (s’il peut aider l’antibiotique à lutter contre l’infection)

Les éventuels effets secondaires de l’antibiotique

Le risque d’allergies ou d’autres réactions graves à l’antibiotique

Le coût de l’antibiotique

Les médecins prennent également en compte la difficulté éventuelle pour les personnes de prendre des antibiotiques pendant toute la durée prescrite et de suivre tout le traitement. Les personnes peuvent trouver plus difficile de terminer leur traitement si l’antibiotique doit être pris très souvent ou uniquement à des heures spécifiques (c’est-à-dire, avant les repas, pendant les repas ou après les repas).

Il peut être nécessaire d’utiliser des associations d’antibiotiques au cours des traitements suivants :