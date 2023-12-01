Rotes Auge

Unter einem roten Auge versteht man eine rote Erscheinung des geöffneten Auges, das eine Erweiterung der oberflächlichen Okulargefäße reflektiert.
Pathophysiologie des roten Auges
Eine Erweiterung der oberflächlichen Okulargefäße kann resultieren aus
Infektion
Allergie
Entzündung (infektiös)
Erhöhtem intraokularem Druck (weniger häuig)
Mehrere okulare Komponenten können involviert sein, am häufigsten die Konjunktiva, aber auch die Uvea, die Episklera und die Sklera.
Ätiologie des roten Auges
Die häufigsten Ursachen eines roten Auges umfassen
Hornhauterosionen und Fremdkörper sind häufige Ursachen (siehe Tabelle Einige Ursachen eines roten Auges). Obwohl das Auge rot ist, stellen sich die Patienten in der Regel mit einer Verletzungsbeschwerde, Augenschmerzen oder beidem vor. Bei kleinen Kindern und Säuglingen stehen solche Informationen eventuell nicht zur Verfügung.
Einige Ursachen eines roten Auges
Ursache
Verdächtige Befunde
Diagnostischer Ansatz
Bindehautkrankheiten und Episkleritis*
Bilateraler, hervorstechender Juckreiz, möglicherweise Vorwölbung der Bindehaut (Chemosis)
Bekannte Allergien oder andere Merkmale von Allergien (z. B. saisonale Rezidive, Schnupfen)
Manchmal Verwendung von topischen ophthalmologischen Medikamenten, aus dem Wirkstoff (insbesondere Neomycin und Brimonidin) oder Konservierungsstoffen in der Formulierung
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Konjunktivitis durch chemische (reizende) Substanzen
Die Exposition gegenüber potenziellen Reizstoffen (z. B. Staub, Rauch, Ammoniak, Chlor, Phosgen)
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Unilaterale fokale Rötung, leichte Reizung, minimales Augentränen
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Infektiöse Konjunktivitis
Kratzgefühl, Photosensitivität
Manchmal mukopurulenter Ausfluss, Lidödem oder Papillen auf tarsaler Konjunktiva
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Sorgfältige Handhygiene und Reinigung der Untersuchungsgeräte zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
Unilateraler, asymptomatischer fokaler roter Fleck oder konfluierende Rötung
Möglicherweise Trauma oder Valsalva-Manöver in der Vorgeschichte
Oft anamnestische Verwendung von Antikoagulanzien oder Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Aspirin, nichtsteroidalem Antiphlogistikum, Warfarin)
Anamnese und körperliche Untersuchung‡
Starker Juckreiz, fadenziehender Ausfluss
Gewöhnlich präpubertäre oder jugendliche Männer
Andere atopische Erkrankungen
Zunahme im Frühjahr und Abnahme im Winter
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Erkrankungen der Kornea†
Kontaktlinsen-Keratitis
Längeres Tragen von Kontaktlinsen, Augentränen, Korneaödem
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Auftreten nach einer Verletzung (diese Anamnese tritt bei Säuglingen und kleinen Kindern aber eventuell nicht in Erscheinung)
Fremdkörpergefühl
Läsion durch Fluorescein-Färbung ersichtlich
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Oft graue Trübung auf der Kornea, die von einem sichtbaren Krater (unförmiger Defekt des Hornhautstromas) gefolgt wird
Eventuell Schlafen mit Kontaktlinsen in der Anamnese
Ophthalmologische Untersuchung ‡
Kultur des Ulkus (Abstriche werden von einem Ophthalmologen durchgeführt)
Epidemische Keratokonjunktivitis (adenovirale Konjunktivitis mit Keratitis), falls mittelschwer oder schwer
Reichlich wässriger Ausfluss
Oft Lidödem, präaurikuläre Lymphadenopathie, Chemosis (Vorwölbung der Konjunktiva)
Gelegentlich schwerer temporärer Visusverlust
Punktiertes Muster bei Fluorescein-Färbung
Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließlich ophthalmologischer Untersuchung, wenn die Diagnose unklar ist oder Sehverlust vorliegt ‡
Auftreten nach Konjunktivitis, Bläschen auf dem Lid
Klassische dendritische Hornhautläsion durch Fluorescein-Färbung ersichtlich
Unilateral
Ophthalmologische Untersuchung ‡
Viruskultivierung, falls Diagnose unklar ist
Einseitige Bläschen und Krusten auf gerötetem Grund in einem V1-Versorgungsbereich, manchmal ist auch die Nasenspitze betroffen
Lidödem
Rotes Auge
Ist eventuell mit Uveitis assoziiert
Möglicherweise starke Schmerzen
Ophthalmologische Untersuchung ‡
Viruskultivierung, falls Diagnose unklar ist
Andere Erkrankungen
Schwere Augenschmerzen
Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Halos (Ringe) um Lichtquellen
Undurchsichtige Kornea (durch Ödem verursacht), deutliche konjunktivale Rötung
Verminderte Sehschärfe
Intraokularer Druck in der Regel > 40 mmHg
Tonometrie und Gonioskopie durch Augenarzt
Augenschmerzen, Photophobie
Ziliare Injektion (Rötung ist am stärksten um die Hornhaut konzentriert und dort oft konfluierend)
Oft ein Risikofaktor (z. B. Autoimmunerkrankung, stumpfes Trauma in den vorausgegangenen Tagen)
Möglicherweise verminderte Sehschärfe oder Eiter in der vorderen Augenkammer (Hypopyon)
Zellen und positiver Tyndall (Flare) bei Spaltlampenuntersuchung
Ophthalmologische Untersuchung ‡
Starke Schmerzen, die oft als bohrend beschrieben werden
Photophobie, Augentränen
Rote oder violette Flecken unter der bulbären Konjunktiva
Skleralödem
Schmerzempfindlichkeit des Bulbus bei Palpitation
Oft anamnestische Autoimmunerkrankung
Ophthalmologische Untersuchung ‡
Weitere Tests durch oder in Absprache mit einem Ophthalmologen
* Sofern nicht anders beschrieben, in der Regel durch Juckreiz oder Kratzgefühl, Augentränen, diffuse Rötung und häufig durch Photosensitivität charakterisiert, aber keine Visusänderung und keine Schmerzen oder echte Photophobie.
† Sofern nicht anders beschrieben, in der Regel durch Augentränen, Schmerzen und echte Photophobie charakterisiert. Die Sehstärke ist betroffen, wenn die Läsion die Sehachse betrifft.
‡ Die ophthalmologische Untersuchung sollte eine Spaltlampenuntersuchung mit Fluoreszeinfärbung umfassen.
NSAR = nichtsteroidale Antirheumatika; V1 = ophthalmologischer Versorgungsbereich des Trigeminusnervs.
Untersuchung des roten Auges
Die meisten Erkrankungen können durch einen Allgemeinarzt diagnostiziert werden.
Anamnese
Fragen zum aktuellen Krankheitsverlauf sollten den Beginn und die Dauer von Rötungen sowie das Vorliegen einer jeden Veränderung der Sehstärke, eines Juckreizes, eines Kratzgefühls, von Schmerzen oder von Ausfluss feststellen. Art und Schwere der Schmerzen, einschließlich der Frage, ob sich die Schmerzen durch Licht verschlimmern (Photophobie), werden festgestellt. Der Arzt sollte feststellen, ob der Ausfluss wässrig oder eitrig ist. Weitere Fragen beurteilen die Verletzungsanamnese, einschließlich der Exposition gegenüber Reizstoffen und der Verwendung von Kontaktlinsen (z. B. mögliche übermäßige Nutzung, wie das Tragen während des Schlafens). Vorausgehende Episoden von Augenschmerzen oder -rötung und deren zeitlicher Verlauf werden erfragt.
Bei der Überprüfung der Organsysteme sollte nach Symptomen gesucht werden, die auf mögliche Ursachen hindeuten, einschließlich Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Halos (Ringe) um Lichtquellen (akutes Winkelblockglaukom), laufende Nase und Niesen (Allergien, Infekte der oberen Atemwege) sowie Husten, Halsschmerzen und Unwohlsein (Infekte der oberen Atemwege).
Die Anamnese enthält Fragen über bekannte Allergien und Autoimmunerkrankungen. Die Medikamentenanamnese sollte speziell nach dem kürzlichen Einsatz topischer ophthalmologischer Medikamente (einschließlich rezeptfreier Medikamente) fragen, die vielleicht sensibilisierend sind.
Körperliche Untersuchung
Die allgemeine Untersuchung sollte eine Kopf- und Halsuntersuchung auf Anzeichen assoziierter Erkrankungen (z. B. Infekte der oberen Atemwege, allergische Rhinitis, Zoster-Ausschlag) umfassen.
Die Augenuntersuchung beinhaltet eine formale Messung der Sehschärfe und erfordert in der Regel eine Stiftlampe, eine Fluorescein-Färbung sowie eine Spaltlampe.
Die am besten korrigierte Sehschärfe wird gemessen. Die Pupillengröße sowie deren Reaktivität auf Licht werden beurteilt. Echte Photophobie (manchmal auch als konsensuelle Photophobie bezeichnet) liegt vor, wenn ein Licht, das in das nicht betroffene Auge gerichtet wird, Schmerzen im betroffenen Auge verursacht, wenn das betroffene Auge geschlossen ist. Extraokulare Bewegungen werden beurteilt und das Auge sowie das periorbitale Gewebe werden auf Läsionen und Schwellungen geprüft. Die tarsale Oberfläche wird auf Papillen inspiziert. Die Hornhäute werden mit Fluorescein gefärbt und unter Vergrößerung untersucht. Wenn eine Hornhauterosion festgestellt wird, wird das Lid evertiert und auf versteckte Fremdkörper untersucht. Die Inspektion okularer Strukturen und der Hornhaut wird am besten unter Verwendung einer Spaltlampe durchgeführt. Eine Spaltlampe wird außerdem dazu genutzt, die vordere Kammer auf Zellen, positiven Tyndall (Flare) und Eiter (Hypopyon) zu untersuchen. Der Augendruck wird mittels Tonometrie gemessen, obwohl es zulässig sein kann, diesen Test auszulassen, falls es keine Symptome oder Beschwerden gibt, die eine Störung außer der Konjunktivitis nahelegen.
Warnzeichen
Die folgenden Befunde sind von besonderer Bedeutung:
Plötzliche, starke Schmerzen und Erbrechen
Zoster-Ausschlag
Verminderte Sehschärfe
Hornhautkrater
Sich verzweigende, dendritische Hornhautläsion
Augendruck > 40 mmHg
Können nicht durch Phenylephrin-Augentropfen abgeblasst werden
Interpretation der Befunde
Erkrankungen der Bindehaut und Episkleritis werden differenzialdiagnostisch von anderen Ursachen eines roten Auges durch die Abwesenheit von Schmerzen, Photophobie und Hornhautverfärbung unterschieden. Unter diesen Erkrankungen wird die Episkleritis durch ihre Fokalität differenziert und eine subkonjunktivale Blutung wird in der Regel durch das Fehlen von Augentränen, Juckreiz und Photosensitivität differenziert. Klinische Kriterien differenzieren virale Konjunktivitis nicht akkurat von bakterieller Konjunktivitis.
Hornhauterkrankungen werden von anderen Ursachen eines roten Auges (und in der Regel gegeneinander) durch eine Fluorescein-Färbung differenziert. Diese Störungen werden auch oft durch Schmerzen und Photophobie charakterisiert. Wenn die Instillation okularer Betäubungstropfen (z. B. Proparakain), die vor der Tonometrie und idealerweise vor der Fluorescein-Instillation vorgenommen wird, die Schmerzen vollständig lindert, ist die Ursache wahrscheinlich auf die Hornhaut begrenzt. Wenn Schmerzen vorhanden sind und nicht durch ein okulares Anästhetikum gelindert werden, kann die Ursache eine anteriore Uveitis, ein Glaukom oder eine Skleritis sein. Da Patienten eine anteriore Uveitis als Folge einer Hornhautläsion haben können, schließt das Fortbestehen der Schmerzen nach der Instillation des Anästhetikums eine Hornhautläsion nicht aus.
Uveitis anterior, akutes Winkelblockglaukom und Skleritis können in der Regel von anderen Ursachen eines roten Auges durch das Vorhandensein von Schmerzen und fehlender Hornhautverfärbung differenziert werden. Eine Uveitis anterior ist bei Patienten mit Schmerzen, echter Photophobie, fehlender Fluorescein-Färbung der Hornhaut und normalem intraokularem Druck wahrscheinlich und wird endgültig auf Basis des Vorhandenseins von Zellen und positivem Tyndall (Flare) in der vorderen Kammer diagnostiziert. Allerdings sind solche Befunde für einen Allgemeinarzt eventuell schwierig zu erkennen. Ein akutes Winkelblockglaukom kann in der Regel durch das plötzliche Auftreten seiner schweren und charakteristischen Symptome erkannt werden, aber eine Tonometrie liefert eine sichere Diagnose.
Tipps und Risiken
Eine Instillation von Phenylephrin 2,5% verursacht ein Abblassen des roten Auges, es sei denn, die Ursache ist eine Skleritis. Phenylephrin wird instilliert, um die Pupille bei Patienten, die eine umfassende Netzhautuntersuchung benötigen, zu erweitern. Es sollte jedoch bei Patienten, die folgende Kriterien erfüllen, nicht verwendet werden:
Vermutetes akutes Winkelblockglaukom
Ein anamnestisches Winkelblockglaukom
Eine verengte Vorderkammer
Tests
Tests sind meist nicht erforderlich. Eine Virenkultivierung kann helfen, wenn Herpes simplex oder Herpes Zoster vermutet werden und die Diagnose klinisch nicht klar ist. Hornhautulzera werden durch einen Ophthalmologen kultiviert. Eine Gonioskopie wird bei Patienten mit Glaukom durchgeführt. Tests auf autoimmune Erkrankungen können bei Patienten mit Uveitis und ohne erkennbare Ursache (z. B. Trauma) angebracht sein. Patienten mit Skleritis unterziehen sich weiteren Tests unter Anleitung eines Ophthalmologen.
Behandlung des roten Auges
Die Ursache wird behandelt. Ein rotes Auge an sich muss nicht behandelt werden. Topische Vasokonstriktoren werden nicht empfohlen.
Wichtige Punkte
Die meisten Fälle werden durch eine Konjunktivitis verursacht.
Schmerzen und echte Photophobie deuten auf andere, schwerwiegendere Diagnosen hin.
Bei Patienten mit Schmerzen sind eine Spaltlampenuntersuchung mit Fluorescein-Färbung und eine Tonometrie von besonderer Bedeutung.
Das Fortbestehen von Schmerzen trotz eines okularen Anästhetikums bei einem Patienten mit einer normalen Fluorescein-Untersuchung deutet auf eine Uveitis anterior, eine Skleritis oder ein akutes Winkelblockglaukom hin.