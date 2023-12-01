Rotes Auge

Interpretation der Befunde

Erkrankungen der Bindehaut und Episkleritis werden differenzialdiagnostisch von anderen Ursachen eines roten Auges durch die Abwesenheit von Schmerzen, Photophobie und Hornhautverfärbung unterschieden. Unter diesen Erkrankungen wird die Episkleritis durch ihre Fokalität differenziert und eine subkonjunktivale Blutung wird in der Regel durch das Fehlen von Augentränen, Juckreiz und Photosensitivität differenziert. Klinische Kriterien differenzieren virale Konjunktivitis nicht akkurat von bakterieller Konjunktivitis.

Hornhauterkrankungen werden von anderen Ursachen eines roten Auges (und in der Regel gegeneinander) durch eine Fluorescein-Färbung differenziert. Diese Störungen werden auch oft durch Schmerzen und Photophobie charakterisiert. Wenn die Instillation okularer Betäubungstropfen (z. B. Proparakain), die vor der Tonometrie und idealerweise vor der Fluorescein-Instillation vorgenommen wird, die Schmerzen vollständig lindert, ist die Ursache wahrscheinlich auf die Hornhaut begrenzt. Wenn Schmerzen vorhanden sind und nicht durch ein okulares Anästhetikum gelindert werden, kann die Ursache eine anteriore Uveitis, ein Glaukom oder eine Skleritis sein. Da Patienten eine anteriore Uveitis als Folge einer Hornhautläsion haben können, schließt das Fortbestehen der Schmerzen nach der Instillation des Anästhetikums eine Hornhautläsion nicht aus.

Uveitis anterior, akutes Winkelblockglaukom und Skleritis können in der Regel von anderen Ursachen eines roten Auges durch das Vorhandensein von Schmerzen und fehlender Hornhautverfärbung differenziert werden. Eine Uveitis anterior ist bei Patienten mit Schmerzen, echter Photophobie, fehlender Fluorescein-Färbung der Hornhaut und normalem intraokularem Druck wahrscheinlich und wird endgültig auf Basis des Vorhandenseins von Zellen und positivem Tyndall (Flare) in der vorderen Kammer diagnostiziert. Allerdings sind solche Befunde für einen Allgemeinarzt eventuell schwierig zu erkennen. Ein akutes Winkelblockglaukom kann in der Regel durch das plötzliche Auftreten seiner schweren und charakteristischen Symptome erkannt werden, aber eine Tonometrie liefert eine sichere Diagnose.

Tipps und Risiken

Eine Instillation von Phenylephrin 2,5% verursacht ein Abblassen des roten Auges, es sei denn, die Ursache ist eine Skleritis. Phenylephrin wird instilliert, um die Pupille bei Patienten, die eine umfassende Netzhautuntersuchung benötigen, zu erweitern. Es sollte jedoch bei Patienten, die folgende Kriterien erfüllen, nicht verwendet werden: