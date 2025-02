Durchfall bei Erwachsenen

Laboruntersuchung Untersuchung auf Eier und Parasiten

Laboruntersuchung Screening auf Zöliakie

Ob und welche Testverfahren erforderlich sind, hängt von der Krankengeschichte und dem Befund bei der körperlichen Untersuchung ab (siehe Tabelle Einige Ursachen und Merkmale für Durchfall).

Akuter wässriger Durchfall (mit einer Dauer von weniger als etwa 4 Tagen) ohne Warnzeichen wird normalerweise durch eine virale Infektion verursacht, und Menschen, die ansonsten gesund erscheinen, benötigen keine Tests. Personen mit akuten Durchfall, die die Warnzeichen Dehydratation, blutiger Stuhl, Fieber oder starke Bauchschmerzen haben, benötigen in der Regel Tests, besonders sehr junge oder sehr alte Personen. Bei diesen Personen führen Ärzte Blutuntersuchungen durch, um Auffälligkeiten von Blut oder Elektrolyten nachzuweisen, sowie Stuhluntersuchungen zum Nachweis von Blut, Entzündungsmarkern und dem Vorliegen von infektiösen Organismen (wie Campylobacter, Yersinia, Amöben, Giardia und Cryptosporidium). Manche Ursachen für eine Infektion werden durch Betrachtung unter dem Mikroskop entdeckt, während andere eine Kultur (Wachstum des Organismus im Labor) oder spezielle Enzymtests (z. B. Shigella oder Giardia) erfordern. Wenn die Person in den vergangenen 2 bis 3 Monaten Antibiotika eingenommen hat, kann der Arzt den Stuhl auf Giftstoffe von Clostridioides difficile (C. diff) untersuchen. Eine Koloskopie ist normalerweise nicht erforderlich.

Bei länger als 4 Wochen anhaltendem Durchfall (mehr als 1 bis 3 Wochen bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder bei Personen, die schwer krank erscheinen) werden ähnliche Tests durchgeführt. Außerdem kann der Arzt den Stuhl auf Fett (Hinweis auf Malabsorption) testen, Blutuntersuchungen vornehmen und eine Koloskopie durchführen, um die Schleimhaut von Mastdarm und Colon zu untersuchen und um Proben für einen Test auf Infektion zu erhalten. Personen, deren Symptome mit der Ernährung zusammenzuhängen scheinen, können einen Atemtest durchführen, um nach Wasserstoff zu suchen, der darauf hindeutet, dass sie keine Kohlenhydrate aufnehmen. Manchmal wird dabei eine Biopsie (Entnahme einer Gewebeprobe für mikroskopische Untersuchung) aus der Mastdarmschleimhaut durchgeführt, um nach einer entzündlichen Darmerkrankung zu suchen. Manchmal wird das Stuhlvolumen über einen Zeitraum von 24 Stunden bestimmt. Bildgebende Verfahren wie computertomografische Enterografie (CT-Enterografie) können erforderlich sein, wenn der Arzt bestimmte Tumoren vermutet. Wenn Ärzte weiter bezüglich der Diagnose unsicher sind, müssen sie eventuell die Funktion der Bauchspeicheldrüse beurteilen. Abhängig von den Symptomen der Person können die Ärzte auch Tests auf eine Störung der Schilddrüse oder der Nebenniere vornehmen.