Gallensteine verursachen in ca. 40 bis 70 % der Fälle eine akute Pankreatitis. Gallensteine sind feste Ausfallprodukte in der Gallenblase. Diese Steine können manchmal in den Gang der Gallenblase wandern, den sich Gallenblase und Bauchspeicheldrüse teilen (der sogenannte Hauptgallengang), und diesen verstopfen.

Normalerweise entlässt die Bauchspeicheldrüse ihre Verdauungssekrete durch den Bauchspeicheldrüsengang in ersten Teil des Dünndarms, den Zwölffingerdarm (Duodenum). Die Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit enthält Verdauungsenzyme, die bei der Verdauung von Nahrung helfen. Wenn ein Gallenstein im Oddi-Sphinkter (der Öffnung, wo der Bauchspeicheldrüsengang in das Duodenum mündet) steckenbleibt, fließt keine Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit mehr. Normalerweise ist die Verstopfung nur zeitweise und richtet wenig Schaden an, der schnell repariert wird. Hält die Verstopfung aber an, sammeln sich Enzyme in der Bauchspeicheldrüse an und beginnt, Zellen der Bauchspeicheldrüse zu verdauen, wodurch es zu einer schweren Entzündung kommt.