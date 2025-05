Bei den meisten Menschen, die Schmerzmittel (Analgetika) gegen chronische Schmerzen einnehmen, variiert die Schmerzintensität im Laufe des Tages. Die Intensität variiert anhand von verschiedenen Faktoren:

Merkmale der betroffenen Nerven (z. B., wie schnell sie Signale aussenden und wo sich die Nerven befinden)

Aktivitäten, die Schmerzen verursachen können (z. B. Bewegen oder Berühren des betroffenen Bereichs)

Stress

Dosis oder Zeitplan von Schmerzmitteln

Je nach Schweregrad der Schmerzen werden folgende Arzneimittel zur Behandlung von chronischen Schmerzen verschrieben:

Manchmal werden Schmerzen durch eine Kombination von Arzneimitteln effektiver gelindert als mit einem einzelnen Medikament.

Chronische Schmerzen werden in der Regel zuerst mit Paracetamol oder nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen oder Naproxen behandelt. Nicht nur lindern die NSAR die Schmerzen, sondern sie bekämpfen auch die Entzündung, welche oft die Schmerzen begleitet und verschlimmert. Wenn NSAR jedoch in hohen Dosen oder über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, können sie schwere Nebenwirkungen haben, darunter Reizung der Magenschleimhaut, erhöhte Blutungsneigung, Nierenprobleme und ein erhöhtes Risiko für Herz- und Blutgefäßerkrankungen (kardiovaskuläre Erkrankungen).

Adjuvante Analgetika werden häufig zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt. Diese Medikamente wirken vermutlich, indem sie die Art und Weise verändern, wie die Nerven Schmerzen verarbeiten (statt das Schmerzempfinden direkt zu stoppen).

Die am häufigsten zur Schmerzlinderung verwendeten adjuvanten Analgetika sind:

Antidepressiva (wie z. B. Amitriptylin, Bupropion, Desipramin, Duloxetin, Nortriptylin und Venlafaxin)

Antiepileptika (wie z. B. Gabapentin und Pregabalin)

Orale und topische Lokalanästhetika

Opioide werden nur eingesetzt, wenn andere Medikamente und Behandlungen (wie Physiotherapie) nicht wirksam waren. Die Einnahme von Opioiden wird eingeschränkt, da sie Nebenwirkungen haben können, wie eine Opioidgebrauchsstörung (Abhängigkeit), eine Verlangsamung der Atmung (Atemdepression) und Tod aufgrund einer Überdosis. Opioide werden meistens eingesetzt, um mäßige bis starke Schmerzen aufgrund von Krebserkrankungen oder anderen Erkrankungen zu behandeln, welche die Lebensdauer verkürzen (terminale Erkrankungen). Opioide werden auch als Teil der Hospizpflege für Patienten am Lebensende eingesetzt.

Bevor Opioide für jegliche Arten von chronischen Schmerzen verschrieben werden, ziehen Ärzte Folgendes in Betracht:

Was der übliche Behandlungsansatz ist

Ob es andere Behandlungen gibt, die angewendet werden könnten

Ob der Patient ein hohes Risiko für Nebenwirkungen durch ein Opioid hat

Ob der Patient ein Risiko für Missbrauch eines Opioidmedikaments aufweist oder die Medikamente wahrscheinlich für andere Zwecke verwendet (z. B. zum Verkauf)

Wenn ein hohes Risiko besteht, kann der Arzt den Patienten an eine Schmerzklinik oder einen Psychologen überweisen, der auf Substanzmissbrauch spezialisiert ist. Menschen, die bereits süchtig waren, müssen in der Regel überwiesen werden.

Wenn Opioide gegen chronische Schmerzen verschrieben werden, erklären Ärzte die Art der Erkrankung des Patienten (falls bekannt) und die Risiken und Vorteile anderer möglicher Behandlungen, einschließlich nicht opioider Medikamente und keiner Behandlung. Sie fragen den Patienten nach seinen Zielen und Erwartungen. Sie geben der Person in der Regel schriftliche Informationen, in denen die Risiken der Einnahme von Opioiden beschrieben sind. Nachdem der Patient diese Informationen mit dem Arzt besprochen und verstanden hat, wird er gebeten, eine Einwilligungserklärung zu unterzeichnen.

Wenn Ärzte ein Opioid gegen chronische Schmerzen verschreiben, erklären sie die Risiken und Nebenwirkungen von Opioiden. Dem Patienten wird geraten:

Bei der Einnahme eines Opioids keinen Alkohol zu trinken oder angstlösende Arzneimittel oder Schlafmittel einzunehmen

Die empfohlene Dosis zu den empfohlenen Zeiten einzunehmen und die Dosis nicht zu verändern

Das Opioid an einem sicheren Platz zu lagern

Das Opioid mit niemandem zu teilen

Einen Arzt zu kontaktieren, wenn sie durch das Medikament schläfrig werden oder andere Nebenwirkungen auftreten (wie Verwirrtheit, Verstopfung oder Übelkeit)

Nicht verwendete Pillen wie angegeben zu entsorgen

Naloxon (ein Gegengift gegen Opioide) bereitzuhalten und sich selbst sowie Familienmitglieder darin zu schulen, wie es im Falle einer Überdosierung angewendet wird

Wenn ein Opioid verschrieben wird, werden die üblichen Praktiken angewendet, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Der Arzt bittet die Patienten in der Regel, sich nur von einem Arzt ein Opioid verschreiben zu lassen und das Rezept jedes Mal in derselben Apotheke einzulösen. Er bittet die Patienten zu häufigen Nachsorgeuntersuchungen und überwacht die Anwendung des Medikaments, um sicherzustellen, dass es sicher und wirksam ist. Beispielsweise kann der Arzt regelmäßig den Urin des Patienten untersuchen, um festzustellen, ob das Medikament ordnungsgemäß eingenommen wird. Zudem wird der Patient gebeten, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, in der die Voraussetzungen für die Opioideinnahme, einschließlich möglicher Überwachungsmaßnahmen, angegeben sind.

Bei Patienten mit Schmerzen aufgrund einer Krebserkrankung oder einer anderen terminalen Erkrankung sollten Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen den Einsatz von Opioiden nicht einschränken, da Nebenwirkungen in der Regel verhindert oder behandelt werden können und eine Sucht weniger Grund zur Sorge bereitet.