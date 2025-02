Virale Meningitis

Die am meisten verbreiteten Ursachen viraler Meningitis sind:

Enteroviren, wie das Echovirus und das Coxsackievirus

Enteroviren tendieren dazu, sich im Verdauungstrakt anzusiedeln. Infektionen sind sehr ansteckend.

Andere weit verbreitete Ursachen:

Das Herpes-simplex-Virus (HSV), für gewöhnlich Typ 2 (HSV-2)

Varicella-zoster-Virus

Von Moskitos übertragene Viren (sogenannte Arboviren) wie das West-Nil-Virus, das St.-Louis-Enzephalitis-Virus und das La-Crosse-Enzephalitis-Virus

Lymphozytäres Choriomeningitisvirus

Humanes Immundefizienzvirus (HIV)

HSV-2 verursacht Genitalherpes, eine sexuell übertragbare Infektion, die schmerzhafte Blasen im Genitalbereich hervorruft. HSV-2 kann zudem auch Symptome einer Meningitis verursachen. Eine HSV-2-Meningitis tritt in der Regel auf, wenn das Virus zum ersten Mal den Körper infiziert. Es kann gleichzeitig zu genitalen und Meningitis-Symptomen kommen, wobei die Meningitis-Symptome vor den genitalen Symptomen auftreten können. Manche Betroffene leiden an Meningitis-Symptomen, aber keinen genitalen Symptomen. Nachdem die Symptome abklingen, verbleibt das HSV-2 in einem nicht-aktiven (latenten) Zustand im Körper. Das heißt, es verursacht keine Symptome. Es kann jedoch regelmäßig wieder aktiviert (reaktiviert) werden und Symptome verursachen. Aus diesem Grund kann eine durch HSV-2 verursachte Meningitis wiederholt auftreten.

Das Varicella-zoster-Virus verursacht die Windpocken. Wie HSV-2 bleibt das Varicella-zoster-Virus in einem nichtaktiven Zustand im Körper. Diese Viren können niemals oder manchmal viele Jahre später reaktivieren. Wenn es reaktiviert wird, verursacht es Gürtelrose (Herpes Zoster) und kann zu einer Meningitis führen. Im Unterschied zu HSV-Infektionen, die mehrmals erscheinen können, tritt eine Gürtelrose gewöhnlich nur einmal im Leben auf. Menschen mit geschwächtem Immunsystem (wie Patienten mit einer HIV-Infektion) können jedoch mehr als einmal eine Gürtelrose haben.

Das Zika-Virus und das Chikungunya-Virus können manchmal eine Meningitis verursachen. Beide Viren kamen früher nur in wenigen Teilen der Welt vor, breiten sich aber inzwischen aus.

Gelegentlich entwickelt sich eine Meningitis bei Personen mit COVID-19. In seltenen Fällen wird diese Meningitis durch eine gleichzeitige Infektion mit einem anderen Virus (wie dem Varizella-Zoster-Virus) verursacht.