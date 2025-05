Parkinson-Krankheit (PK)

In den meisten Fällen kann kein bestimmter Grund identifiziert werden.

Bei der Parkinson-Krankheit bildet Synuclein (ein Protein im Gehirn, das die Kommunikation von Nervenzellen unterstützt) Klumpen, die als Lewy-Körperchen in den Nervenzellen bezeichnet werden. Lewy-Körperchen bestehen aus Synuclein, das seine Form verändert hat (falsch gefaltet ist) und fehlerhaft ist. Dieses Synuclein kann sich in mehreren Hirnregionen ansammeln, insbesondere in der Substantia nigra (tief im Gehirn), und die Hirnfunktion beeinträchtigen. Lewy-Körperchen sammeln sich oft in anderen Teilen des Gehirns und des Nervensystems an, was darauf hinweist, dass sie möglicherweise an anderen Erkrankungen beteiligt sind. Bei der Lewy-Body-Demenz lagern sich Lewy-Körperchen in der gesamten äußeren Schicht des Gehirns (Großhirnrinde) ab. Lewy-Körperchen könnten bei der Alzheimer-Krankheit eine Rolle spielen, was erklären könnte, warum ein Drittel der Parkinson-Patienten Symptome der Alzheimer-Krankheit aufweisen und warum manche Alzheimer-Patienten Symptome der Parkinson-Krankheit entwickeln.

Etwa 10 bis 25 Prozent der Parkinson-Patienten haben Verwandte, die ebenfalls von der Krankheit betroffen sind. Außerdem wurden mehrere Genmutationen identifiziert, welche die Parkinson-Krankheit verursachen können.

Es gibt zunehmende Belege dafür, dass die Parkinson-Krankheit Teil einer umfassenderen Erkrankung ist. Bei dieser Störung reichert sich Synuclein nicht nur im Gehirn an, sondern auch in Nervenzellen im Herz, in der Speiseröhre, im Darm und an anderen Stellen. Als Folge davon verursacht diese Störung, abhängig davon, wo sich Synuclein ansammelt, andere Symptome, wie Benommenheit beim Aufstehen, Verstopfung und Schluckbeschwerden.

Eine Kopfverletzung oder Belastung mit Pestiziden kann das Risiko für die Entwicklung der Parkinson-Krankheit erhöhen. Koffeinkonsum, Rauchen und körperliche Aktivität können das Risiko senken.