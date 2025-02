Substanzgebrauchsstörungen

Bei Menschen, die an einer psychischen Störung leiden, die damit nicht in Zusammenhang steht, wie Angst oder Depression, ist das Risiko einer Substanzgebrauchsstörung erhöht. (Ärzte verwenden die Bezeichnung „Doppeldiagnose“ für Patienten, die sowohl an einer psychischen Störung als auch einer Substanzgebrauchsstörung leiden.)