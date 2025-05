Portopulmonale Hypertension

Echokardiografie und Rechtsherzkatheter

Der Verdacht einer portopulmonalen Hypertension bei Personen mit einer Leberkrankheit und portaler Hypertension stützt sich auf die Symptome sowie die Befunde bei der körperlichen Untersuchung. Die Ergebnisse der Untersuchungen und Tests, z. B. von einer Elektrokardiografie (EKG), deuten darauf hin, dass die rechte Herzseite oder der rechte Ventrikel vergrößert und überlastet ist (Cor pulmonale).

Für eine Diagnose von portopulmonaler Hypertension wird eine Echokardiografie durchgeführt und ein Katheter durch die Vene eines Armes oder Beines bis in die rechte Herzseite vorgeschoben (Rechtsherzkatheteruntersuchung), um den Blutdruck in der rechten Herzkammer und in der Hauptlungenarterie (Pulmonalarterie) zu messen.