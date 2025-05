Eine schmerzlose Wunde (Schanker genannt) tritt am Infektionsherd auf – normalerweise am Penis, der Vulva oder der Scheide. Der Schanker kann auch am Anus, im Rektum, an den Lippen, auf der Zunge, im Rachen, im Gebärmutterhals, an den Fingern oder an anderen Körperstellen auftreten. Normalerweise entwickelt sich nur ein Geschwür, gelegentlich können aber mehrere auftreten. Symptome beginnen normalerweise 3 bis 4 Wochen nach der Infektion, sie können aber auch 1 bis 13 Wochen später beginnen.

Der Schanker ist eine kleine, rote, erhabene Stelle, die sich bald zum relativ schmerzfreien, erhabenen, festen und offenen Geschwür entwickelt. Der Schanker blutet nicht und fühlt sich fest an. In der Nähe gelegene Lymphknoten schwellen gewöhnlich an, bleiben aber auch schmerzlos. Ungefähr die Hälfte der infizierten Frauen und ein Drittel der infizierten Männer bemerken den Schanker nicht, weil er nur wenige Symptome verursacht. Schanker im Rektum oder Mund treten normalerweise bei Männern auf und bleiben oft unbemerkt.

Bilder einer primären Syphilis Syphilis – Primärstadium: Schanker an den Genitalien Im ersten Stadium von Syphilis können sich schmerzlose Geschwüre (Schanker) an den oder rund um die Genitalien entwickeln. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dres. Gavin Hart und N. J. Flumara über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Primäre Syphilis (Mundschmerz) Syphilitische Schanker können am oder um den Mund erscheinen. Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Der Schanker heilt normalerweise innerhalb von 3 bis 12 Wochen. Danach scheinen die Patienten völlig gesund zu sein.