Überblick über Arbovirus-, Arenavirus- und Filovirus-Infektionen

Arboviren sind Viren, die durch Gliederfüßer übertragen werden. Bei den Arboviren handelt es sich nicht um eine einzelne Virusart. Als Arbovirus werden über 250 verschiedene Viren aus unterschiedlichen Virenfamilien bezeichnet, die durch blutsaugende Gliederfüßer auf Menschen oder Tiere übertragen werden. Zu den Gliederfüßern zählen Insekten (wie Fliegen und Stechmücken) sowie Zecken. Mindestens 80 Arboviren verursachen Krankheiten bei Menschen.

Die meisten Arboviren werden durch Moskitos übertragen, einige jedoch durch Zecken und eines (das Oropouche-Virus) durch Stechmücken, und andere werden von Sandmücken übertragen. Arboviren werden übertragen, wenn ein Insekt oder eine Zecke ein infiziertes Tier sticht, und dann ein anderes Tier oder eine Person sticht. Die meisten Infektionen mit einem Arbovirus werden nicht von Mensch zu Mensch übertragen, möglicherweise weil die Virusmenge im menschlichen Blut nicht ausreichend ist, um das Virus an einen anderen Menschen übertragen zu können. Ausnahmen sind Chikungunya-Fieber und die Flavivirus-Infektionen Dengue-Fieber, Gelbfieber sowie die Zika-Virusinfektion, die durch Stechmücken von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Das Zika-Virus kann auch beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. In seltenen Fällen werden Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren durch Bluttransfusionen oder Organspenden oder von der Mutter bei der Geburt auf das Neugeborene übertragen. Es ist nicht erwiesen, dass Arboviren bei flüchtigen Kontakten von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Viele Arboviren, die früher nur in bestimmten Teilen der Welt vorkamen, breiten sich inzwischen aus. Zu diesen Viren zählen das Chikungunya-Virus, die Viruserreger des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers, der Japanischen Enzephalitis, des Rift-Valley-Fiebers und des West-Nil-Fiebers sowie das Ross-River-Virus und das Zika-Virus. Diese Viren verbreiten sich zum Teil deshalb, weil der Klimawandel dazu geführt hat, dass die Stechmücken, welche die Viren übertragen, in mehr Gebieten überleben können. Wo das Virus weit verbreitet ist, kann es auch zur Infektion von Reisenden kommen, die dann nach Hause fahren und dort von einer Stechmücke gestochen werden, die das Virus wiederum auf andere Personen überträgt.

Das Chikungunya-Virus wird durch eine bestimmte Art von Stechmücken der Gattung Aedes übertragen. Das Virus stammt ursprünglich aus Afrika, hat sich aber inzwischen bis in die Karibik und bis nach Mittel-, Süd- und Nordamerika ausgebreitet. Typisch für eine Infektion mit dem Chikungunya-Virus sind Fieber und starke Gelenkschmerzen, oft in Händen und Füßen. Es können auch Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschwellungen oder ein Ausschlag auftreten. Den meisten Menschen geht es innerhalb einer Woche wieder besser, aber die Gelenkschmerzen können monate- oder manchmal sogar jahrelang bestehen bleiben. Im Jahr 2023 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den ersten Impfstoff zur Prävention des Chikungunyafiebers. Der Chikungunya-Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen, die aufgrund von Auslandsreisen oder Laborarbeiten in den Vereinigten Staaten ein erhöhtes Risiko für eine Exposition gegenüber dem Chikungunya-Virus aufweisen.