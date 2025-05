Ebola-Impfstoff

rVSV-ZEBOV wird bei Personen ab 18 Jahren als Einzelinjektion in den Muskel verabreicht.

Dieser Impfstoff wird in den USA für Personen ab 18 Jahren empfohlen, bei denen aufgrund ihrer Arbeit ein erhöhtes Kontaktrisiko mit Ebola besteht, weil sie in folgenden Bereichen tätig sind:

Als Helfer vor Ort bei einem Ausbruch der Ebolavirus-Krankheit

Als medizinisches Fachpersonal in bundesstaatlich ausgewiesenen Ebola-Therapiezentren in den USA

Als Laborpersonal oder als anderes Personal in den Einrichtungen der Biosicherheitsstufe 4 mit Ebolavirus-Kontakt in den USA

Arbeit im Labor oder anderweitig in Einrichtungen des Laboratory Response Network

Dieser Impfstoff wurde auch in der Schweiz in den Vorratsbestand aufgenommen, damit er rasch an Betroffene in den Regionen verteilt werden kann, wo das Ebolavirus ausgebrochen ist.

Zur Vorbeugung einer durch das Zaire-Ebolavirus verursachten Krankheit wird Personen ab 1 Jahr Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo in einer Serie von 2 Dosen jeweils als Injektion in einen Muskel verabreicht.