Am ganzen Körper auftretende Schwellungen haben andere Ursachen als eine Schwellung, die auf eine Gliedmaße oder einen Teil einer Gliedmaße beschränkt ist.

Ausgedehnte Schwellungen haben meist folgende Ursachen:

Diese Störungen führen zu Flüssigkeitseinlagerungen, die die Ursache für die Schwellung sind.

Eine weitere Ursache von Schwellungen an den Unterschenkeln ist die Ansammlung von Blut in den Beinen. Viele Erwachsene im mittleren oder höheren Alter, insbesondere übergewichtige oder fettleibige Personen, haben am Abend kleine Schwellungen aufgrund von Blutansammlungen. Diese Art der Schwellung klingt gewöhnlich bis zum Morgen wieder ab. Blut kann sich auch dann in den Beinen ansammeln, wenn die Venenklappen geweitet oder beschädigt sind (chronische Veneninsuffizienz). Das kann beispielsweise bei Personen auftreten, die zuvor Blutgerinnsel in den Beinen hatten. Bei diesen Menschen klingt die Schwellung meist nicht über Nacht ab.

Viele Frauen haben in der fortgeschrittenen Schwangerschaft Schwellungen. Schwangere, die sehr viele Schwellungen, insbesondere auch an Händen oder im Gesicht, und Bluthochdruck haben, leiden eventuell an Präeklampsie, was gefährlich sein kann.

Schwellungen, die sich auf eine Gliedmaße oder einen Teil einer Gliedmaße beschränken und nicht durch eine Verletzung hervorgingen, haben meist die folgenden Ursachen:

Blutgerinnsel in einer tief liegenden Vene in der Gliedmaße (tiefe Venenthrombose)

Hautinfektion (Cellulitis)

Viele Krankheiten erhöhen das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln in einer Vene. Meistens entwickeln sich diese Gerinnsel in einer Beinvene, manchmal aber auch in einer Armvene. Blutgerinnsel in einer Vene können dann gefährlich sein, wenn das Gerinnsel aufbricht, in die Lunge befördert wird und dort eine Arterie blockiert (Lungenembolie genannt).

Bei Cellulitis schwillt meist nur die Haut eines Teiles einer Gliedmaße an. Viel seltener führt eine Infektion tief unter der Haut oder in der Muskulatur zum Anschwellen einer ganzen Gliedmaße.

Die Blockierung eines Lymphgefäßes (wie beispielsweise bei einem Lymphödem) ist eine seltenere Ursache. Lymphgefäße, die es im gesamten Körper gibt, tragen dazu bei, dass Flüssigkeit aus dem Gewebe abtransportiert wird. Wenn ein Tumor an das Lymphgefäß drückt oder ein paar Lymphgefäße oder Lymphknoten operativ entfernt werden (beispielsweise, wenn bei Frauen mit Brustkrebs Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt werden), kann eine Gliedmaße anschwellen. In vielen tropischen Ländern können bestimmte Parasiten Lymphgefäße blockieren und Schwellungen auslösen (lymphatische Filariose).

Manchmal kommt es aufgrund einer allergischen Reaktion zu einer Schwellung in bestimmten Bereichen, zum Beispiel dem Mund (Angioödem). Angioödeme können auch eine Erbkrankheit sein, bei der die Schwellungen in unregelmäßigen Abständen kommen und gehen.