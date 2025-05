Virginia Commonwealth University School of Medicine

Ein Kreislaufschock ist ein lebensbedrohlicher Zustand, bei dem die Organe mit wenig Blut versorgt werden, was die Sauerstoffversorgung verringert und so zu Schäden und manchmal zum Tod führt. Der Blutdruck ist ungewöhnlich niedrig.

(Siehe auch niedriger Blutdruck.)

Ein Kreislaufschock kann mehrere Ursachen haben: Niedriges Blutvolumen, unzureichende Pumpleistung des Herzens, übermäßige Weitung (Dilation) der Blutgefäße.

Wenn die Ursache für den Kreislaufschock ein zu geringes Blutvolumen oder eine unzureichende Pumpleistung des Herzens ist, fühlen sich die Betroffenen lethargisch, schläfrig oder verwirrt und die Haut wird kalt, schwitzig und oft bläulich oder blass.

Ist die Ursache für den Kreislaufschock eine übermäßige Weitung der Blutgefäße, kann die Haut warm und durchblutet sein, und der Pulsschlag ist eher stark und kräftig als schwach.

Menschen mit einem Kreislaufschock sollten warmgehalten und so positioniert werden, dass ihre Beine erhöht sind.

Es werden intravenös Flüssigkeiten, Sauerstoff und manchmal Medikamente verabreicht, um den Blutdruck wieder zu erhöhen.

Viele Menschen werden jeden Tag mit einem Kreislaufschock in die Notaufnahme gebracht. Zu einem solchen Kreislaufschock kommt es, wenn der Blutdruck so niedrig wird, dass die Körperzellen nicht ausreichend mit Blut versorgt werden und damit auch zu wenig Sauerstoff erhalten. Infolgedessen funktionieren die Zellen in zahlreichen Organen wie Gehirn, Nieren, Leber und Herz nicht mehr normal. Wird die Durchblutung (Perfusion) der Zellen nicht schnell genug wiederhergestellt, werden sie unwiederbringlich geschädigt und sterben ab. Wenn zu viele Zellen beschädigt oder abgestorben sind, kann das entsprechende Organ versagen und die Person kann sterben.

Das Multiorganversagen (MOV) ist das Versagen von zwei oder mehr Organen. Die Diagnose birgt eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, zu sterben.

Menschen mit einem Kreislaufschock müssen sofort in die Notaufnahme und werden in der Regel in einer Intensivstation versorgt.

Wussten Sie ...

Auch, wenn der niedrige Blutdruck in der Regel die Ursache für den Kreislaufschock ist, kann es sein, dass der Blutdruck im Frühstadium des Schockzustands gar nicht niedrig ist. Umgekehrt kann der Blutdruck bei Menschen niedrig sein, die keinen Kreislaufschock haben.

Die medizinische Krankheit „Kreislaufschock“ hat nichts mit dem Schock bei plötzlicher emotionaler Belastung zu tun.

Ursachen für einen Kreislaufschock Ein Kreislaufschock kann mehrere Ursachen haben: Niedriges Blutvolumen (hypovolämischer Schock)

Unzureichende Pumpleistung des Herzens (kardiogener Schock)

Übermäßige Weitung der Blutgefäße (distributiver Schock) Wussten Sie ... Hypovolämischer Schock Ein geringes Blutvolumen ist auf eine Unterversorgung des Herzens mit Blut zurückzuführen, woraufhin zu wenig Blut in den Körper und die Zellen gepumpt wird. Das Blutvolumen kann aufgrund folgender Dinge niedrig sein: Schwere Blutungen

Übermäßiger Verlust von Körperflüssigkeiten

Unzureichende Flüssigkeitszufuhr (weniger häufig) Das Blut kann rasch verloren werden aufgrund von: äußeren Blutung, wie etwa bei einer Verletzung

inneren Blutung, wie sie durch ein Magen- oder Darmgeschwür (gastrointestinale Blutung), einen Aderriss oder eine Ruptur einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (ektope Schwangerschaft) auftreten kann Ein übermäßiger Körperflüssigkeitsverlust außer Blut kann entstehen durch: Schweren Verbrennungen

Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)

Riss der Darmwand

starker Durchfall oder starkes Erbrechen

einige Nierenerkrankungen

übermäßige Verwendung von Diuretika, die die Urinausscheidung erhöhen

unbehandelten Diabetes Ursache für eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme kann ein körperliches Unvermögen (z. B. eine schwere Gelenkkrankheit) oder eine geistig bedingte Unfähigkeit (wie bei der Alzheimer-Krankheit) sein, die dazu führen, dass die Betroffenen trotz eventuellem Durstgefühl nicht genug trinken. Kardiogener Schock Eine ungenügende Pumpleistung des Herzens kann die Blutmenge verringern, die mit jedem Herzschlag in den Körper gepumpt wird. Die häufigsten Ursachen für eine unzureichende Pumpleistung sind: Komplikationen bei einem Herzinfarkt

Ein Blutgerinnsel in der Lunge (Lungenembolie)

Plötzlicher Defekt einer Herzklappe (besonders bei einer künstlichen Herzklappe)

Eine Herzrhythmusstörung (Arrhythmie)

Infektionen des Herzmuskels (Myokarditis) oder der Herzklappen (Endokarditis)

Unfähigkeit des Herzens, sich aufgrund einer plötzlichen Ansammlung von Flüssigkeit im Beutel, der das Herz umgibt, zu füllen (Herzbeuteltamponade)

Andere Störungen, die die Anatomie des Herzens betreffen, z. B. Riss in der Herzwand (Herzruptur) Distributiver Schock Eine übermäßige Weitung der Blutgefäße (Vasodilatation) erhöht die Kapazität der Blutgefäße und verringert den Blutdruck. Dies kann zu einer verringerten Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Organe führen. Die Blutgefäße können übermäßig geweitet sein, aufgrund: Schwerwiegende allergische Reaktion (Anaphylaxie oder anaphylaktischer Schock)

Schwere bakterielle Infektion (ein auf diese Weise verursachter Schock heißt septischer Schock oder toxischer Schock)

Überdosis von Drogen oder Giften, die die Blutgefäße weiten

Verletzungen am Rückenmark und in seltenen Fällen im Gehirn (neurogener Schock)

Bestimmte Hormonstörungen, wie z. B. Nebenniereninsuffizienz Die Gefäße weiten sich bei den genannten Umständen auf unterschiedliche Weise. Bei einer Rückenmarksverletzung werden beispielsweise die Nerven vom Gehirn zu den Blutgefäßen, die normalerweise für ein Zusammenziehen der Blutgefäße sorgen, unterbrochen; Gifte oder Toxine, die von Bakterien ausgeschieden werden, können die Blutgefäße direkt weiten.

Symptome eines Kreislaufschocks Die Symptome eines Kreislaufschocks ähneln sich, wenn dieser auf einem verringerten Blutvolumen oder auf einer schwachen Pumpleistung des Herzens beruht. Der Zustand kann mit Teilnahmslosigkeit, Schläfrigkeit und Verwirrtheit beginnen.

Die Haut wird kalt und schwitzig, färbt sich oft blau oder wird bleich oder aschfahl.

Eine Druckstelle in der Haut bekommt nur langsam wieder ihre ursprüngliche Farbe.

Blutgefäße werden als Netz aus Linien unter der Haut stärker sichtbar.

Der Puls ist schwach und schnell, außer wenn ein zu langsamer Herzschlag den Kreislaufschock ausgelöst hat.

Meist kann sich die Person nicht aufsetzen, ohne sich benommen zu fühlen oder ohnmächtig zu werden.

Die Atmung ist schnell, allerdings wird sie zusammen mit dem Puls immer langsamer, wenn der Tod kurz bevorsteht.

Der Blutdruck fällt so weit, dass er oft mit einer Blutdruckmanschette nicht mehr gemessen werden kann.

Der Betroffene muss immer weniger Wasser lassen und letztendlich lässt er gar kein Wasser mehr.

Schlussendlich fällt der Betroffene in ein Koma und kann sterben. Etwas anders sind die Frühsymptome, wenn der Kreislaufschock durch stark geweitete Blutgefäße hervorgerufen wurde. Die Haut kann warm und durchblutet sein, und der Pulsschlag eher stark und kräftig als schwach, besonders am Anfang. Später jedoch, wenn die stark geweiteten Gefäße zum Kreislaufschock geführt haben, wird die Haut kalt und klamm und der Betroffene verfällt in Lethargie. Im Frühstadium, besonders bei einem septischen Schock, können einige Symptome fehlen oder unentdeckt bleiben, wenn nicht gezielt danach gesucht wird. Es kann nur erheblich weniger Urin ausgeschieden werden (weil die Blutzufuhr zu den Nieren reduziert ist) und die Abbauprodukte des Körpers können sich im Blut ansammeln. Der Blutdruck kann niedrig sein. Bei älteren Erwachsenen kann das einzige Symptom Verwirrtheit sein.

Diagnose eines Kreislaufschocks Untersuchungen durch den Arzt

Bluttests

Andere Tests, je nachdem, was die wahrscheinliche Ursache ist Die Diagnose eines Kreislaufschocks stützt sich hauptsächlich auf den Nachweis einer Organstörung, die während der ärztlichen Untersuchung festgestellt wurde. Betroffene können beispielsweise sich Dingen weniger bewusst sein

keinen Urin mehr produzieren

bläuliche Finger oder Zehen aufweisen Menschen können zudem Anzeichen haben, die darauf hinweisen, dass ihr Körper versucht, ein niedriges Blutvolumen oder eine unzureichende Pumpleistung zu kompensieren. Sie können zum Beispiel Herzrasen haben oder schnell atmen oder stark schwitzen. Die Bluttests können bei der Diagnose behilflich sein, aber kein Befund für sich allein genommen bestätigt die Diagnose, und Ärzte beurteilen jeden Befund auf seine Tendenz hin (d. h., ob der Zustand sich verschlechtert oder verbessert) und mit Blick auf den Allgemeinzustand des Betroffenen. Ein Bluttest (Lactatkonzentration) misst die Menge an Abfallprodukten der zellulären Aktivität im Blut. Ein erhöhter Lactatspiegel im Blut deutet darauf hin, dass die Organe nicht genügend Sauerstoff und Blut erhalten, und dass die Person vielleicht im Schockzustand ist. Bluttests, die eine hohe oder niedrige Anzahl von weißen Blutkörperchen oder Bakterien oder anderen Mikroorganismen im Blut anzeigen, können dabei helfen, festzustellen, ob die Person eine Infektion hat, die einen septischen Schock verursachen könnte. Bluttests können auch etwas über den Schaden bestimmter Organe aussagen. Ein hoher Kreatininspiegel, z. B., kann darauf hinweisen, dass die Nieren beschädigt sind, und hohe Konzentrationen von Troponin (einem kardialen Biomarker) können andeuten, dass das Herz beschädigt ist. Laboruntersuchung Troponin-Test Andere Tests werden durchgeführt, je nachdem, was die wahrscheinliche Ursache des Kreislaufschocks ist. Beispielsweise legen Ärzte Blutkulturen und Kulturen anderer Körperflüssigkeiten an, wenn sie eine schwere Infektion vermuten. Es kann auch eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs erstellt werden, um das Vorliegen einer Lungenentzündung festzustellen, oder es kann eine Computertomographie (CT) durchgeführt werden, um Infektionen im Bauchraum festzustellen. Wenn der Betroffene Symptome eines Herzproblems aufweist, werden möglicherweise eine Elektrokardiographie und andere bildgebende Verfahren zur Darstellung des Herzens durchgeführt.

Behandlung eines Kreislaufschocks Hilfe holen und jede Blutung stillen

Intravenöse (i.v.) Flüssigkeiten und/oder Bluttransfusionen

Manchmal Medikamente, um den Blutdruck zu erhöhen

Andere Maßnahmen richten sich nach der Ursache für den Schock Erstversorgung Am wichtigsten ist es, sofort Hilfe zu holen und jede schwere Blutung zu stillen. Anschließend kann die Person hingelegt und mit erhöhten Beinen warmgehalten werden. Wenn der Notarzt eingetroffen ist, kann dieser Sauerstoff über eine Atemmaske verabreichen oder die Atmung maschinell unterstützen. Es werden große Mengen Flüssigkeit in hohem Tempo (intravenös) zugeführt, um den Blutdruck zu erhöhen. Bei Ankunft in der Notaufnahme kann die Person eine Bluttransfusion erhalten, wenn der Schock durch Blutungen ausgelöst wurde. Meist wird das Blut vor der Transfusion abgeglichen, aber in einem Notfall könnte dafür keine Zeit sein, und dann kann jedem Patienten Blut der Blutgruppe O negativ gegeben werden. Wird der Kreislaufschock von einer schweren Infektion verursacht, werden dem Patienten intravenöse Flüssigkeiten und Antibiotika verabreicht. Wenn ein Herzinfarkt oder ein anderes Herzproblem die Ursache ist, sind möglicherweise andere Verfahren oder eine Operation notwendig. Bei einigen Formen von Kreislaufschock können Medikamente in eine Vene (intravenös) verabreicht werden, um den Blutdruck zu erhöhen. Aber die Ärzte verwenden diese Medikamente nur so kurz wie möglich, weil sie auch die Durchblutung zu anderen Organen im Körper verringern oder Herzrhythmusstörungen verursachen können. Medikamente können den Blutdruck erhöhen, indem sie die Blutgefäße zusammenziehen. Das geschieht, z. B., wenn Ärzte Adrenalin verabreichen (wird bei Menschen mit anaphylaktischem Schock verwendet) oder Noradrenalin (wird manchmal für Menschen mit anderen Formen von Schock verwendet).

die Herzpumpleistung erhöhen. Das geschieht, z. B., wenn der Arzt Dobutamin oder Milrinon verabreicht. Behandlung der Krankheitsursache Intravenöse Flüssigkeitszufuhr, Bluttransfusionen und Medikamente reichen manchmal nicht aus, um die Folgen des Kreislaufschocks auszugleichen; dies ist der Fall bei andauernden Blutungen und anhaltendem Flüssigkeitsverlust, bei einem Kreislaufschock infolge eines schweren Herzinfarkts oder einer Infektion oder wenn der Kreislaufschock durch etwas ausgelöst wurde, das nichts mit dem Blutvolumen zu tun hat. Die Behandlung eines Kreislaufschocks ist lebenswichtig. Beruht der Kreislaufschock auf einer schwachen Pumpleistung des Herzens, muss die Leistungsfähigkeit des Herzens wieder verbessert werden. Neben Flüssigkeiten und Medikamenten zählen auch die perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA) oder die Koronararterien-Bypassoperation zur Behandlung, wenn die Ursache ein Herzinfarkt ist. Eine Operation kann auch erforderlich sein, wenn die Ursache eine beschädigte Herzklappe oder ein Riss in der Herzwand ist. Zuviel Flüssigkeit, die das Herz zusammenpresst, ein Zustand der Herztamponade genannt wird, kann mit einer Nadel oder einer Operation entfernt werden. Wurde ein Kreislaufschock durch eine Infektion verursacht (etwa durch eine Sepsis), wird die Infektion mit Antibiotika behandelt und die Quelle der Infektion beseitigt. Wurde der Schock durch Blutungen verursacht, ist es eventuell notwendig, die Blutung operativ zu stoppen. Wurde der Schock durch eine Hormonstörung (wie eine Nebenniereninsuffizienz) oder durch eine schwere allergische Reaktion (wie einen anaphylaktischen Schock) verursacht, wird eventuell ein Kortikosteroid verabreicht.