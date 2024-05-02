Die chronische Entzündung des Herzbeutels (der beweglichen, zweiblättrigen Umhüllung des Herzens) beginnt allmählich, ist langwierig und führt zu einer Flüssigkeitsansammlung im Perikardraum und zur Verdickung des Herzbeutels.

Zu den Symptomen können Kurzatmigkeit, Husten und Müdigkeit gehören.

Bei der Diagnose kommen eine Echokardiographie und manchmal andere Tests zum Einsatz.

Wenn bekannt, wird die Ursache behandelt; andernfalls werden zur Symptomlinderung Salzreduktion und Diuretika verschrieben.

In manchen Fällen kann die operative Entfernung des Herzbeutels erforderlich sein

(siehe auch Übersicht über Erkrankungen des Herzbeutels und akute Perikarditis).

Eine Perikarditis gilt als chronisch, wenn sie länger als 6 Monate andauert. Es gibt zwei Hauptformen von chronischer Perikarditis.

Chronische exsudative Perikarditis

Chronisch konstriktive Perikarditis

Bei der chronisch exsudativen Perikarditis sammelt sich langsam Flüssigkeit im Perikardraum, zwischen den beiden Blättern des Herzbeutels.

Chronisch konstriktive Perikarditis ist eine seltene Erkrankung, die auftritt, wenn sich der Herzbeutel in narbiges (fibröses) Gewebe umwandelt. Das fibröse Gewebe zieht sich im Laufe der Jahre immer mehr zusammen und presst das Herz zusammen. Durch das Zusammenpressen kann sich das Herz nicht normal mit Blut füllen, was zu einer Form der Herzinsuffizienz führt. Allerdings vergrößert sich das beengte Herz nicht so, wie es bei den meisten Formen von Herzinsuffizienz geschieht. Da ein höherer Druck nötig ist, um das beengte Herz mit Blut zu füllen, erhöht sich vielmehr der Druck in den Venen, die das Blut ins Herz zurückbringen. Als Folge des erhöhten Venendrucks tritt Flüssigkeit durch die Wände aus und sammelt sich in anderen Körperteilen, etwa unter der Haut. Manchmal tritt eine konstriktive Perikarditis schneller auf (zum Beispiel innerhalb weniger Wochen nach einer Herzoperation) und wird als subakut eingestuft.

Herzbeutel Bild

Ursachen einer chronischen Perikarditis Die Ursache für chronisch exsudative Perikarditis ist meist unbekannt. Sie kann jedoch auch durch Krebs, Tuberkulose oder eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) ausgelöst werden und tritt gelegentlich auch bei Menschen mit chronischer Nierenerkrankung auf. Die Ursache für chronisch konstriktive Perikarditis ist ebenfalls meist unbekannt. Zu den häufigsten bekannten Ursachen zählen Virusinfektionen, Strahlentherapie bei Brustkrebs oder ein Lymphom in der Brust und Herzoperationen. Die chronisch konstriktive Perikarditis kann auch die Folge einer Krankheit sein, die eine akute Perikarditis hervorruft, wie rheumatoider Arthritis, von systemischem Lupus erythematodes (Lupus), einer vorherigen Verletzung, einer Herzoperation oder einer bakteriellen Infektion. Tuberkulose macht 2 Prozent der Fälle aus. In Afrika und Indien stellt Tuberkulose die häufigste Ursache für alle Formen der Perikarditis dar.

Symptome einer chronischen Perikarditis Hierzu zählen folgende Symptome: Kurzatmigkeit

Husten

Erschöpfung Die Kurzatmigkeit wird durch den hohen Druck der Lungenvenen verursacht, mit dem sie Flüssigkeit in die Lungenbläschen pressen. Die Ermüdungserscheinungen treten auf, weil der kranke Herzbeutel die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigt, sodass der Körper nicht ausreichend mit Blut versorgt werden kann. Weitere häufige Symptome sind Flüssigkeitsansammlung im Oberbauch (Aszites) und in den Beinen (Ödem). Manchmal sammelt sich Flüssigkeit im Raum zwischen den beiden Schichten der Pleura an, den Membranen, die die Lunge umgeben (eine Erkrankung, die als Pleuraerguss bezeichnet wird). Chronische Perikarditis verursacht für gewöhnlich keine Schmerzen. Manchmal tritt die Entzündung auch ohne Symptome auf. Chronisch exsudative Perikarditis zeigt nur wenige Symptome, da sich die Flüssigkeit langsam ansammelt. Wenn sich die Flüssigkeit langsam ansammelt, kann sich das Perikard nach und nach ausdehnen, sodass sich Symptome eines massiven Drucks auf das Herz (Herzbeuteltamponade) möglicherweise nicht entwickeln. Staut sich die Flüssigkeit jedoch rasch, oder kann sich das Perikard nicht ausreichend ausdehnen, dann kann das Herz zusammengepresst werden, was eine Herzbeuteltamponade zur Folge haben kann.

Diagnose einer chronischen Perikarditis Echokardiographie

Manchmal Herzkatheterisierung oder Bildgebungsverfahren mittels MRT oder CT Die Symptome liefern wichtige Hinweise auf eine chronische Entzündung des Herzbeutels, besonders wenn kein weiterer Grund für die nachlassende Herztätigkeit vorliegt, wie etwa Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Kardiomyopathie oder eine Erkrankungen der Herzklappen. Oft wird eine Echokardiographie durchgeführt. Sie zeigt die Flüssigkeitsmenge im Perikardraum und den Umfang des fibrösen Gewebes rund um das Herz. Damit kann auch das Vorliegen einer Herzbeuteltamponade bestätigt werden und sie kann auf eine konstriktive Perikarditis hinweisen. Auf einer Röntgenaufnahme des Brustraums lassen sich Kalziumeinlagerungen im Herzbeutel erkennen. Sie entstehen bei fast der Hälfte aller Personen mit chronisch konstriktiver Perikarditis. Die Diagnose kann mit folgenden Maßnahmen bestätigt werden: Herzkatheterisierung

Bildgebende Verfahren Mit der Herzkatheterisierung kann der Blutdruck in den Herzkammern und in den großen Blutgefäßen gemessen werden. Diese Messergebnisse erlauben es, eine chronische Perikarditis von ähnlichen Krankheiten zu unterscheiden. Alternativ kann mittels Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) die Dicke des Herzbeutels gemessen werden. Normalerweise ist der Herzbeutel weniger als 3 Millimeter dick, bei der chronisch konstriktiven Perikarditis allerdings gewöhnlich etwa 5 Millimeter oder dicker. Eine Biopsie kann helfen, die Ursache für die chronische Perikarditis, beispielsweise Tuberkulose, zu bestimmen. Dazu wird im Rahmen einer Operation eine kleine Gewebeprobe des Herzbeutels entnommen und mikroskopisch untersucht. Als Alternative dazu kann die Probe mithilfe eines durch einen Einschnitt in die Brust eingeführten Perikardioskops (eines Glasfaserröhrchens zum Betrachten des Herzbeutels und zur Entnahme von Gewebeproben) entnommen werden. Zur Bestimmung der Ursache der Perikarditis können auch Laboruntersuchungen an Blut- und Flüssigkeitsproben aus dem Herzbeutel notwendig sein. Wussten Sie ...