Ausfluss aus dem Ohr

Die Behandlung von Ohrausflüssen setzt bei der Ursache an. Einige Infektionen werden mit Antibiotika zum Einnehmen behandelt. Manchmal wird ein Stück Gaze (ein sogenannter Docht) eingesetzt, damit Antibiotika in einen sehr geschwollenen Gehörgang gelangen können (z. B. bei Patienten mit schwerer Otitis externa).

Patienten mit einer großen Perforation des Trommelfells wird empfohlen, das Ohr trocken zu halten. Beim Duschen oder Haare waschen lässt sich dies mithilfe eines Wattebällchens erreichen, das mit Vaseline bestrichen und in die Öffnung des Gehörgangs eingesetzt wird. Ein Arzt kann Ohrstöpsel aus Silikon herstellen und im Gehörgang platzieren. Solche Stöpsel werden sorgfältig dimensioniert und geformt, sodass sie nicht so tief in den Gehörgang vordringen können, dass sie nicht mehr zu entfernen sind.

Patienten, die eine kleine Perforation haben, wie etwa nach dem Setzen eines Paukenröhrchens, sollten ihren Arzt fragen, ob Wasser vom Ohr ferngehalten werden muss.

Ein Cholesteatom wird chirurgisch behandelt.