Überblick über Krebsarten des Mund-, Nasen- und Rachenraums

Jedes Jahr erkranken in den Vereinigten Staaten mehr als 70.000 Menschen an Krebs des Mund-, Nasen- und Rachenraums. Diese Krebsarten treten häufiger bei Männern auf, da nach wie vor mehr Männer als Frauen rauchen und weil orale Infektionen mit dem humanen Papillomavirus (HPV) bei männlichen Personen häufiger vorkommen. Am häufigsten betroffen sind Menschen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Die durch das HPV verursachten Krebsarten, bei denen es sich vor allem um Oropharynxkarzinome handelt, treten jedoch häufiger bei jüngeren Menschen auf.

Krebserkrankungen in den Bereichen Mund, Nase und Rachen haben häufig ähnliche Merkmale und werden in der Medizin deshalb gemeinsam betrachtet. Ähnlichkeiten bestehen unter anderem in der Art des Krebses und den Ursachen. Über 90 % der Krebserkrankungen des Mund-, Nasen- und Rachenraums sind Plattenepithelkarzinome. Das bedeutet, dass der Krebs in den Zellen des Plattenepithels, welches das Innere des Munds, der Nase und des Rachens auskleidet, entsteht. Die meisten Menschen mit Mund-, Nasen- und Rachenkrebs konsumieren Tabak und/oder trinken Alkohol. Eine weitere Ursache für einige dieser Krebsarten ist eine Virusinfektion. HPV kann Mund- und Rachenkrebs verursachen, während das Epstein-Barr-VirusNasenrachenkrebs auslösen kann.

Ein Blick ins Innere von Nase und Rachen

Mund-, Nasen- und Rachenraum 3D Model:

Folgende Stellen sind am häufigsten von Krebsarten des Mund-, Nasen- und Rachenraums betroffen:

Weniger häufig sind die folgenden Stellen von diesen Krebserkrankungen betroffen:

Für Informationen zu Tumoren der Schilddrüse und der Haut siehe auch Schilddrüsenkrebs und Hautkrebs. Zu Krebsarten, welche die Knochen betreffen, einschließlich des Kieferknochens (Osteosarkome, bösartige Riesenzelltumore, multiples Myelom und metastasierende Tumoren), siehe primäre bösartige Knochentumoren.

Symptome von Krebserkrankungen des Munds, der Nase und des Rachens Die Symptome variieren in Abhängigkeit von der Lage des Tumors. Häufige Symptome von Krebserkrankungen des Munds, der Nase und des Rachens umfassen die Folgenden: Heiserkeit

Knoten im Hals

Eine schmerzhafte offene Wunde oder eine Wucherung im Mund

Schluckbeschwerden und daraus resultierende Gewichtsabnahme Frühe Symptome sind manchmal rote oder weiße Flecken (Erythroplakie bzw. Leukoplakie) im Mund.

Diagnose von Krebserkrankungen des Munds, der Nase und des Rachens Ärztliche oder zahnärztliche Untersuchung

Endoskopie

Biopsie

Bildgebende Untersuchungen zur Bestimmung des Ausmaßes (sogenannte Stadieneinteilung) Einige Krebsarten im Mund verursachen zunächst keine Symptome, sind aber für einen Arzt oder Zahnarzt während einer Routineuntersuchung des Mundes zu sehen oder zu spüren. Falls Symptome auftreten, untersucht der Arzt die tieferen Bereiche des Munds, der Nase und des Rachens mit einem Beobachtungstubus, der als Endoskop bezeichnet wird. Die Diagnose wird anhand der Untersuchung einer Gewebeprobe, einer sogenannten Biopsie, aus dem vermuteten Tumor gestellt. Der Arzt führt eine spezielle Nadel in die Wucherung ein und greift damit eine kleine Menge Gewebe, oder er schneidet mit einem Skalpell ein kleines Stück heraus.

Stadieneinteilungstests Bevor die beste Behandlungsform für eine Krebserkrankung des Mund-, Nasen- oder Rachenraums gewählt werden kann, führt der Arzt Untersuchungen zur Stadieneinteilung durch, um zu beurteilen, wie weit der Krebs fortgeschritten ist. Dabei berücksichtigt er die Größe des Karzinoms, das Eindringen in das umliegende Gewebe und entfernte Ausbreitung (Metastasierung). Krebserkrankungen des Mund-, Nasen- und Rachenraums werden nach Größe, Lage und Invasivität des Primärtumors, Anzahl und Größe der Metastasen in den Halslymphknoten und dem Vorliegen von Metastasen in entfernten Bereichen des Körpers eingeteilt. Ein Tumor im Stadium I ist am wenigsten fortgeschritten, in Stadium IV hat er sich am weitesten ausgebreitet. Zu den Stadieneinteilungstests für Krebs in Mund, Nase und Rachen gehören normalerweise bildgebende Untersuchungen, in der Regel eine Computertomographie (CT) und/oder Magnetresonanztomographie (MRT) sowie gelegentlich auch eine Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Für ein Oropharyngealkarzinom wird der HPV-Status des Patienten ebenfalls berücksichtigt.

Prognose bei Krebs in Mund, Nase und Rachenraum Der Verlauf von Mund-, Nasen- und Rachenkrebs variiert stark in Abhängigkeit der Art, Lage, Ursache und des Stadiums des Tumors. Im Allgemeinen werden bessere Ergebnisse erzielt, wenn der Krebs diagnostiziert und behandelt wird, bevor er sich ausgebreitet hat. Bei Personen mit durch HPV verursachten Krebserkrankungen des Mundes und Rachens ist die Prognose günstiger als bei Personen mit durch Tabak und Alkohol verursachten Tumoren.

Vorbeugung gegen Krebserkrankungen des Munds, der Nase und des Rachens Die Risikofaktoren für Krebserkrankungen des Mund-, Nasen- und Rachenraums sollten unbedingt beseitigt werden. Jeder sollte den Tabakkonsum aufgeben (sowohl das Rauchen als auch Kauen von Tabak) und Alkohol nur in Maßen zu sich nehmen. Die Beseitigung von Risikofaktoren hilft bei der Verhinderung eines erneuten Auftretens von Krankheiten bei Personen, die bereits eine Krebstherapie hinter sich haben. Gegen HPV gerichtete Impfstoffe richten sich gegen einige der HPV-Stämme, die Krebserkrankungen des Mundes und Rachens verursachen. Impfungen können daher die Entstehung einiger dieser Krebserkrankungen verhindern.